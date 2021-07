Las reservas de sangre continúan bajas en Cádiz

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz hace un nuevo llamamiento urgente para que la población vaya a donar sangre, debido a que continúan bajas las reservas. Cabe recordar que para poder cubrir las necesidades de los centros hospitalarios de la provincia, el CTTC debe distribuir una media de entre 160 y 180 bolsas diarias.

El coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia, Miguel Ángel Barbero, explicó hace una semanas a este periódico que en verano, es habitual que disminuyan las donaciones, pero aseguró que este año, "el descenso ha sido más acusado". Por eso, desde el CTTC se pidió a los donantes habituales que hagan un esfuerzo para donar una vez más de las que tenían previsto este año y que vayan acompañados de otra persona que pueda hacerse donante.

Este miércoles hay una colecta de sangre en la capital gaditana que el CTTC está difundiendo para que acuda el mayor número de personas posible. Será en la sede de la Fundacion Cajasol, situada en la plaza de San Antonio, de 17:30 a 21:30 horas.

Además, en esta ciudad, se puede donar sangre en el punto fijo que se encuentra en la entrada del Hospital Puerta del Mar, junto a las Urgencias Pediátricas, de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. Asimismo, hay una unidad móvil que recorre la provincia donde también se puede donar sangre. En la página web del SAS, en el apartado Ciudadanía, se puede consultar la programación de las colectas de la unidad móvil y toda la información relativa a la donación de sangre.

Esta unidad móvil permanecerá este miércoles y jueves en la Casa Brake de Chiclana, ubicada en la calle Santa Ana, en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. El jueves estará también en San Fernando, en el Salón Parroquial San Marcos, situado en avenida Manuel de Falla, s/n, de 17:30 a 21:30 horas.

Requisitos para donar sangre

Hay que decir que donar sangre es un acto sencillo y breve, que no dura más de 10 minutos. En la donación, se recoge aproximadamente un 10% del total de sangre que circula por el organismo de una persona adulta. Antes de la extracción, se realiza una entrevista y exploración médica para garantizar que no causa perjuicio alguno ni a la persona donante ni a la receptora.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento acreditativo y es conveniente no acudir en ayunas.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Cuando se dona sangre, no se transfunde directamente de la persona donante a la receptora, sino que se somete a un proceso de separación del que se obtienen tres componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que se utilizan por separado, por lo que cada donación beneficia a más de una persona.