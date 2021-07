Llamamiento urgente a la donación de sangre: en Cádiz sólo hay reservas para cuatro o cinco días

Las reservas de sangre están muy bajas en Cádiz y, si continúan así, puede haber riesgo de desabastecimiento de sangre en los hospitales, según el coordinador médico del Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia, Miguel Ángel Barbero, quien apunta que actualmente, "hay reservas para unos cuatro o cinco días".

Barbero destaca que hace falta sangre de todos los grupos para poder cubrir las necesidades de los centros hospitalarios de la provincia, a los que se les distribuye una media de entre 160 y 180 bolsas diarias.

El coordinador médico del CTTC de Cádiz reconoce que en verano, es habitual que disminuyan las donaciones, pero asegura que este año, "el descenso ha sido más acusado". Señala que desde que se levantó el estado de alarma, comenzó a haber menos donaciones, por eso, desde el CTTC piden a los donantes habituales que hagan un esfuerzo para donar una vez más de las que tenían previsto este año y que vayan acompañados de otra persona que pueda hacerse donante, porque "no sirve de nada tener muchas donaciones en un momento puntual y que luego haya problemas. Necesitamos donaciones regulares a lo largo del año".

Miguel Ángel Barbero recuerda que en Navidades también estuvieron muy bajas las reservas de sangre por falta de donaciones y desde el CTTC se hizo un llamamiento a la población que tuvo muy buena acogida. Cree que es posible que ante ese llamamiento, acudieran personas que tenían previsto donar más adelante y de ahí que se haya producido posteriormente un descenso de donaciones.

A esta circunstancia se ha unido un aumento de la demanda de sangre por parte de los hospitales, principalmente por el incremento de la actividad quirúrgica tras haber estado un tiempo parada debido la pandemia.

Cabe señalar que en la capital gaditana, se puede donar sangre en el punto fijo que se encuentra en la entrada del Hospital Puerta del Mar, junto a las Urgencias Pediátricas, de 9:00 a 14:30 horas. Además, hay una unidad móvil que recorre la provincia donde también se puede donar sangre. En la página web del SAS, en el apartado Ciudadanía, se puede consultar la programación de las colectas de la unidad móvil y toda la información relativa a la donación de sangre.

Miguel Ángel Barbero lamenta que los horarios para donar sangre han disminuido por falta de profesionales que atiendan las colectas, especialmente de médicos. Así, afirma que los facultativos que deseen realizar esta labor pueden ponerse en contacto con el CTTC de Cádiz.

Hay que decir que donar sangre es un acto sencillo y breve, que no dura más de 10 minutos. En la donación, se recoge aproximadamente un 10% del total de sangre que circula por el organismo de una persona adulta. Antes de la extracción, se realiza una entrevista y exploración médica para garantizar que no causa perjuicio alguno ni a la persona donante ni a la receptora.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento acreditativo y es conveniente no acudir en ayunas.

Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

Cuando se dona sangre, no se transfunde directamente de la persona donante a la receptora, sino que se somete a un proceso de separación del que se obtienen tres componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma, que se utilizan por separado, por lo que cada donación beneficia a más de una persona.