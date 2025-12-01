Rescatan a un hombre tras sufrir un accidente en un ala delta con zodiac por el Castillo de San Sebastián de Cádiz

Un hombre de 54 años ha sido rescatado este lunes tras sufrir un accidente cuando pilotaba un ala delta motorizada con una zodiac acoplada a unos 500 metros del Castillo de San Sebastián, en Cádiz. El incidente ha tenido lugar tuvo lugar en torno a las 11:00 horas, tras lo que se dio aviso al 112 alertando de la caída al mar del artefacto.

Tras recibir esta llamada, se movilizó la embarcación Lima y Sierra de Salvamento Marítimo, además de solicitarse el apoyo del práctico del puerto, quien localizó y rescató al piloto, natural de El Puerto de Santa María, que fue trasladado a Puerto América en torno a las 11.30 con síntomas de hipotermia.

Al lugar del accidente se ha desplazado una patrulla de la Sección Fiscal, con el objetivo de recabar filiación y datos de origen del vuelo, indicando que el piloto que despegó de El Puerto de Santa María.

Posteriormente se realizaron gestiones por parte de SASEMAR y de personal de la Escuela de Estudios y Doctrina del Servicio Marítimo para el rescate del ala delta, que han resultado complicadas al contar con una zodiac acoplada, dado el peligro de aproximación al estar arrancado el motor.

Por su parte, el equipo Pegaso de la Comandancia de la Guardia Civil comprobaron posibles restricciones de vuelo y se inician gestiones a fin de esclarecer si la zona del despegue se ve afectada por alguna restricción de vuelo, dada la proximidad de la BN Rota.

Por último, se ha controlado el artefacto permanentemente por medios SIVE hasta su incautación para su estudio por parte del grupo cinológico de la Guardia Civil.