Rescatados once magrebíes que intentaban llegar a la costa de Cádiz en dos embarcaciones neumáticas

Una embarcación tipo toy localizada también este fin de semana en aguas de la provincia.

Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a once migrantes de origen magrebí, ocho varones y tres mujeres, cuando intentaban alcanzar la costa de Cádiz a bordo de dos embarcaciones neumáticas. Han sido trasladados a Puerto América en la capital gaditana.

Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento, la embarcación Salvamar Suhail ha sido la encargada de las operaciones de rescate durante la tarde de este domingo 8 de marzo.

A las 20.30 horas la Salvamar Suhail llegó a Puerto América, en Cádiz capital, con los once migrantes rescatados de dos neumáticas localizadas a 25 millas al suroeste de Trafalgar.

El operativo ha estado coordinado por controladores marítimos del centro de Tarifa, que recibieron un aviso a las 17.16 horas realizado por una persona que alertó desde tierra.

Más rescates el viernes por la noche

El viernes por la noche, controladores del centro de Tarifa movilizaron a la salvamar Enif y alertaron a buques en la zona para tratar de localizar a dos embarcaciones. A primera hora del sábado pudieron dar con ellas, dos pateras tipo toy en las que viajaban 7 personasen total que también fueron desembarcadas en Cádiz.