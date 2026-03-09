Rescatados once magrebíes que intentaban llegar a la costa de Cádiz en dos embarcaciones neumáticas
El sábado también se desembarcaron en Cádiz siete personas localizadas cuando viajaban en dos embarcaciones tipo 'toy'
Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas a once migrantes de origen magrebí, ocho varones y tres mujeres, cuando intentaban alcanzar la costa de Cádiz a bordo de dos embarcaciones neumáticas. Han sido trasladados a Puerto América en la capital gaditana.
Según han informado a Europa Press fuentes de Salvamento, la embarcación Salvamar Suhail ha sido la encargada de las operaciones de rescate durante la tarde de este domingo 8 de marzo.
A las 20.30 horas la Salvamar Suhail llegó a Puerto América, en Cádiz capital, con los once migrantes rescatados de dos neumáticas localizadas a 25 millas al suroeste de Trafalgar.
El operativo ha estado coordinado por controladores marítimos del centro de Tarifa, que recibieron un aviso a las 17.16 horas realizado por una persona que alertó desde tierra.
Más rescates el viernes por la noche
El viernes por la noche, controladores del centro de Tarifa movilizaron a la salvamar Enif y alertaron a buques en la zona para tratar de localizar a dos embarcaciones. A primera hora del sábado pudieron dar con ellas, dos pateras tipo toy en las que viajaban 7 personasen total que también fueron desembarcadas en Cádiz.
