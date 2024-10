La reparación del crucero ‘Oasis of the Seas’ pone a Cádiz en lo más alto

Cádiz/Por Cádiz han pasado ya los mejores. Los cruceros más importantes del mundo, ya sean por su tamaño, prestaciones o empatía con el medio ambiente han pasado y están pasando por el astillero de reparaciones de Navantia Cádiz.

Las publicaciones y los medios internacionales hacen repaso periódico de cuáles son las reparaciones o las estancias en diques secos más importantes a lo largo del año. Pues este mes de octubre, una publicación de renombre como Cruise Industry News apunta, una vez más, a Cádiz.

La edición online ubica el astillero de reparaciones de Navantia de Cádiz en el epicentro del sector o del segmento de las reparaciones de cruceros del mundo entero. En este caso, el visitante de honor es el Oasis of the Seas, de la naviera Royal Caribbean, cuyos buques destacan, sobre todo, no sólo por sus servicios y su popularidad, sino también por su gigantismo, ya que los buques más grandes que ahora mismo hay en el mercado pertenecen a esta compañía norteamericana

Así, Cruise Industry News destaca que el mes de octubre es el inicio de la temporada de cruceros de invierno, muy activa de diques secos.

Es por ello que esta publicación online analiza algunos de los proyectos clave de dique seco de cruceros que se están ya llevando a cabo en octubre, que no sólo incluye las reparaciones con varadas rutinarias sino obras de mayor envergadura como el aumento de tamaño de los buques para que puedan contar con un mayor número de cabinas. Este tipo de trabajos se han llevado a cabo ya en varias ocasiones en el astillero gaditano.

El ‘Oasis of the Seas’, en el dique seco de Navantia, en Cádiz. / J.B.

Así, destacan, en primer lugar la estancia del MSC Grandiosa, de MSC Cruceros, con una capacidad para 4.888 pasajeros y un peso bruto de 177.100 toneladas.

Este buque, construido en 2019, permanecerá el astillero dePalumbo, en Valleta (Malta), entre los días 27 de octubre y el 16 de noviembre.

Está previsto que el MSC Grandiosa se someta allí a una varada rutinaria.

Al completar su quinto año de servicio en 2024 , el barco de MSC Cruceros tiene programado pasar por mantenimiento de rutina y trabajo de clase antes de un crucero de reposicionamiento con destino Brasil.

A partir de principios de diciembre, el Grandiosa ofrecerá una serie de cruceros de siete noches que navegarán entre los puertos de Santos, Salvador, Maceió y Búzios.

El Coral Princess, por otra parte, de la naviera Princess Cruises, con capacidad para 1.950 pasajeros y construido en 2002, vive ahora un período de dique seco hasta este 17 de octubre en el astillero de Sembawang Shipyard (Singapur).

En tercer lugar, Cruise Industry News menciona al Oasis of the Seas, que con capacidad para 5.664 pasajeros y 15 años de antigüedad, aguarda en el dique seco de Navantia, en Cádiz capital, a terminar su revisión hasta el 21 de octubre

Este gigantes buque está pasando por un mantenimiento técnico de rutina, así como trabajos de clase y mantenimiento de sus instalaciones para pasajeros.

Al reanudar el servicio el 24 de octubre, el Oasis ofrecerá una travesía transatlántica a Fort Lauderdale antes de un despliegue invernal en el Caribe.

El cuarto dique seco que destaca esta publicación online es el del crucero Mitsui Ocean Fuji, de Mitsui Ocean Cruises, que lleva en reparación desde el pasado 1 de octubre en Yokohama (Japón), donde permanecerá hasta el 1 de diciembre.