El plan del puerto excluye viviendas en la reordenación de la vieja terminal de contenedores

El foro que el pasado jueves se celebró sobre la relación puerto-ciudad dejó un mensaje que, leído entre líneas, aclara a priori una de las principales dudas que quedaban sobre la futura reurbanización de la Punta de San Felipe y la terminal Reina Sofía: la construcción de viviendas en estos terrenos.

En las intervenciones que realizaron los representantes de la Autoridad Portuaria se dejó bien claro que el Plan Especial que está a punto de aprobarse se basa en la normativa del Plan de Puertos ya existente, descartándose con claridad la desafectación de este suelo, que seguirá en manos de la administración portuaria.

De esta forma, la profunda reordenación que van a sufrir los 300.000 metros cuadrados de suelo portuario, afectados por el plan de integración puerto-ciudad, no incluirá la construcción de viviendas, ni de renta libre ni de protección oficial.

Esta era una de las posibilidades que se habían planteado en las alternativas elaboradas por la universidad de Madrid. Uno de estos equipos técnicos puso sobre la mesa la continuidad de la barriada de la Hispanidad como una forma física de conexión de la actual ciudad con la nueva urbanización. Sin definir el número de viviendas, sí proponía la construcción de varios bloques residenciales como puerta de entrada al nuevo espacio ciudadano.

Esta posibilidad, sin embargo, se topó con el rechazo de diversos colectivos ciudadanos y, especialmente, con el voto contrario del Ayuntamiento de Cádiz.

A pesar de la evidente falta de viviendas que tiene la capital, también es cierto que el casco antiguo soporta una importante saturación pues en poco más de un kilómetro cuadrado de suelo residencial viven algo más de 30.000 personas, situación que se agravaría con la ejecución de cientos de pisos más en una zona, además, que físicamente es un cuello de botella.

El puerto de Cádiz, que previsiblemente aprobará inicialmente el Plan Especial antes de que concluya el próximo mes de diciembre, tiene claro que los suelos tienen que formar parte del puerto. Sólo a través del PGOU y previa autorización del Consejo de Gobierno se podría desafectar este suelo.

Frente a ello, el Plan de Puertos sí está abierto a otros usos. En el caso de Cádiz, además de priorizar la continuidad de espacios portuarios relacionados con el sector de los cruceros y de la náutica, también se le dará un papel relevante a la creación de grandes espacios públicos. En este sentido ya se ha anunciado que las zonas verdes previstas duplicarán las existentes actualmente en el casco histórico de la ciudad.Equipamientos dedicados al ocio y la cultura, así como otros comerciales complementarán el diseño del que es el último suelo de oportunidad que tiene la ciudad.

Ciertamente, una operación de este calado no se ejecuta de la noche a la mañana. Por lo pronto, tan importante es lograr para su desarrollo la financiación pública como la privada. Es, por ello, un plan que necesita años de ejecución. Sólo cabe esperar que no se produzcan los parones administrativos habituales en esta ciudad. Hay que tener en cuenta que el Plan Especial pintará los usos generales pero no entrará al detalle de lo que irá en cada una de las parcelas.

Es de suponer que las dos prioridades serán la transformación del esqueleto de la Ciudad del Mar en un hotel, a punto de ser autorizado por el Gobierno, y la construcción de un macroaparcamiento para 1.500 plazas en el primer tramo de la nueva urbanización.