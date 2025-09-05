La regata Globe vuelve a colocar a Cádiz en el epicentro del mundo de la vela

Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Diputación se daban ayer la mano para apoyar y promover la regata Globe 40. Bruno García, Teófila Martínez y Almudena Martínez compartieron el Salón Isabelino de la casa consistorial junto a los organizadores de esta regata, que una vez más, colocará a Cádiz en el epicentro del mundo de la vela a lo largo de diez días.

Cabe recordar que la organización tuvo que posponer la salida de la etapa prólogo desde Lorient (Francia) debido a las adversas condiciones meteorológicas, de tal manera que los barcos no van a poder comenzar a llegar hasta la tarde del lunes 8 de septiembre. Esto trajo consigo que la apertura del Race Village y todas las actividades que se iban a celebrar en el Paseo Marítimo de Astilleros y en el Auditorio Costa Rica del parque Celestino Mutis el 6 y 7 de septiembre, se tuvieron que repartir a lo largo de la semana hasta el sábado 13, víspera de la salida de la Globe 40 el domingo 14.

Se trata, según destacaron los propios organizadores, de una de las regatas más prestigiosas del mundo que supone un gran desafío a la resistencia y al espíritu de equipo. Eso sí, para Cádiz supone otro gran reto en el que se va a sacar del baúl el paseo marítimo de Astilleros, que, por primera vez, se convertirá en un espacio de referencia para la celebración de grandes eventos.

Todos los organizadores, sobre todo el alcalde, insistió en su invitación a la ciudadanía a vivir y compartir este evento, que contará con numerosas actividades, actos y actuaciones paralelas que convertirán a esa zona de la ciudad en un espacio al que, de manera inevitable, entre otras cosas para conocer de cerca las ocho embarcaciones que participarán en este evento náutico

De nuevo, quedo patente que la elección de Cádiz como puerto de escala tras la etapa prólogo, está relacionada con la localización geográfica de la ciudad, sus infraestructuras portuarias y, sobre todo, " por su gente y por las ganas que han detectado tanto organizadores como patrocinadores de acoger un evento de este tipo". Es justo recordar, que el alcalde de Cádiz, Bruno García, fue el encargado, allá por marzo del año pasado, de recibir a la organización y de terminar de convencerles de que Cádiz reunía todos los elementos necesarios para este tipo de convocatorias, a lo que se suma la gran experiencia adquirida ya en otros eventos náuticos como la Sail GP o cualquier de la grandes regatas que han llegado y salido desde el puerto gaditano.

Se trata de una vuelta al mundo con un recorrido que ronda los 40.000 kilómetros que se distribuyen en seis etapas, de manera que la llegada a Lorient (Francia), la misma localidad desde la que partieron este jueves pasado y desde la que llegarán este lunes por la noche si el tiempo así se lo permite.

Serán todos barcos de 12 metros de eslora, aunque de distintas generaciones, ya que participarán embarcaciones casi recién construidas y otras muchas que ya almacenan nudos y millas más que suficientes para darle todo el colorido y convertir a esta regata en toda una experiencia con resonancia a nivel internacional, ya que contará con un total de 30 participantes de doce nacionalidades distintas.

Esto mismo hará que el seguimiento por parte de los medios internacionales esté asegurada, de manera que estará igualmente garantizado que el nombre de la ciudad de Cádiz viajará con ellos a lo largo de los varios meses que dura la regata. "Es una aventura. Es una oportunidad para los participantes de dar la vuelta al mundo y descubrir territorios nuevos. Es una mezcla de navegacion, aventura... Ese es el concepto de la Globe", destacan los organizadores.

La salida de este jueves de la etapa prólogo antes de su salida desde Cádiz hubo que aplazarla por las condiciones meteorológicas adversas que se vivían en pleno Atlántico. Para ello, los patrocinadores llevaron a cabo varias reuiones con expertos meteorólogos que no creyeron razonable ni seguro salir hasta este jueves. Se decidió esperar a que el tiempo mejorara ya que se esperaban olas hasta de cinco metros de altura

La salida tendrá lugar el domingo, 14 de septiembre, sobre la una de la tarde frente a la dársena de los astilleros de Navantia y se dará una vuelta costeando por toda la ciudad y parte de la bahía pasando por el Campo del Sur, lo que hará posible que todos los gaditanos y visitantes puedan disfrutar del evento, a pesar de que para vivirlo de lleno, Bruno García insistía en que contaba con toda la ciudadanía para el apoyo de todo lo que rodee a esta actividad náutica, acompañada en todo momento de un gran número de actividades tanto náuticas como culturales así como actuaciones de gran nivel tanto del mundo del carnaval como del resto del espectro musical del momento.

En el acto de presentación estuvo presente Teófila Martínez, como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que dijo sentirse muy orgullosa de que Cádiz vuelva a posicionarse en el mundo gracias a estas aventuras en las que el mar vuelve a ser el protagonista y que demuestra la línea que quiera seguir la APBC en ese proceso de integración puerto-ciudad en el que se verá que Cádiz es una ciudad "sin barreras que quiere y puede disfrutar del mar".

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, destacó igualmente que esta regata llevará el nombre de Cádiz y de toda su provincia por todo el mundo y que se trata e un "hito para Cádiz que nos sitúa en la vanguardia de las competiciones náuticas. Y nada es por casualidad, ya que Cádiz cuenta con una posición geoestratégica, con una historia y con unas infraestructuras portuarias de gran calidad". Y la responsable de Diputación quiso darle las gracias personalmente a Bruno García por "haber logrado que sus organizadores se enamoren de esta ciudad en aquel marzo de 2024. Esto demuestra que con visión y colaboración institucional podemos atraer proyectos interesantes".

En cuanto al impacto económico, Almudena Martínez afirmó que en esos diez días se prevén unas mil pernoctaciones que se extienden por buena parte de la provincia tanto para los deportistas como para periodistas, equipos y familiares. "E interesante resulta recordar que la mitad de la inversión repercutirá en las empresas gaditanas. Y a ello se sumará un impacto social importante porque los gaditanos y visitantes querrán disfrutar de esta regata"

El alcalde Cádiz, Bruno García, por su parte, volvió a repetir que "a Cádiz le sienta muy bien el mar. El pasado nos obliga y nuestra vocación de presente y de futuro igualmente a apoyar cualquier evento en el mar sea el protagonista".

El primer edil destacó la importancia que tenía el apoyo de la sociedad civil para que todo esto sea un éxito rotundo. "Así volveremos a demostrar que para dar una vuelta al mundo es siempre necesario parar en Cádiz".