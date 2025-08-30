El prólogo de la regata Globe 40 se aplaza por el mal tiempo y podría afectar a la programación en Cádiz
Un par de huracanes traen fuertes vientos hacia Lorient, que debe acoger el preámbulo de la regata antes de llegar a la capital gaditana
El Ayuntamiento de Cádiz estudiará si debe hacer algún reajuste en la programación del 6 al 14 de septiembre
La regata Globe 40 contará en Cádiz con dos actividades centradas en la Economía Azul
El Ayuntamiento de Cádiz está pendiente de la meteorología para decidir si debe hacer algún reajuste o modificación en la programación original de la Regata Globe 40 que se desarrollará en la ciudad de Cádiz del 6 al 14 de septiembre. Y es que, debido a las condiciones meteorológicas muy desfavorables previstas para el fin de semana y principios de la próxima semana en el Atlántico, y en particular en los alrededores del cabo Finisterre, se ha pospuesto la salida del prólogo de la regata en Lorient (Francia), prevista para este domingo 31 de agosto. Este prólogo llevará a la flota Class40 a Cádiz, donde se celebrará la Ggran salida de este evento náutico.
Esta situación se debe a la trayectoria final del ex huracán Erin y del segundo huracán Fernand hacia la costa europea, que generará una serie de fuertes depresiones con vientos de hasta 50 nudos y olas que pueden superar los 5 metros de altura y con un período corto.
El lunes 1 de septiembre por la mañana se realizará una nueva comunicación sobre la situación. Una vez decidida la nueva fecha del prólogo, el Ayuntamiento de Cádiz anunciará si hay algún reajuste o modificación con respecto a la programación inicial.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.