El prólogo de la regata Globe 40 se aplaza por el mal tiempo y podría afectar a la programación en Cádiz

El Ayuntamiento de Cádiz está pendiente de la meteorología para decidir si debe hacer algún reajuste o modificación en la programación original de la Regata Globe 40 que se desarrollará en la ciudad de Cádiz del 6 al 14 de septiembre. Y es que, debido a las condiciones meteorológicas muy desfavorables previstas para el fin de semana y principios de la próxima semana en el Atlántico, y en particular en los alrededores del cabo Finisterre, se ha pospuesto la salida del prólogo de la regata en Lorient (Francia), prevista para este domingo 31 de agosto. Este prólogo llevará a la flota Class40 a Cádiz, donde se celebrará la Ggran salida de este evento náutico.

Esta situación se debe a la trayectoria final del ex huracán Erin y del segundo huracán Fernand hacia la costa europea, que generará una serie de fuertes depresiones con vientos de hasta 50 nudos y olas que pueden superar los 5 metros de altura y con un período corto.

El lunes 1 de septiembre por la mañana se realizará una nueva comunicación sobre la situación. Una vez decidida la nueva fecha del prólogo, el Ayuntamiento de Cádiz anunciará si hay algún reajuste o modificación con respecto a la programación inicial.