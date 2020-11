Se reduce el número de sin techo en el campamento de las bóvedas de Santa Elena en Cádiz

Cuatro de los nueve arcos de las bóvedas de Santa Elena, en el frente de la Puerta de Tierra, ya no están ocupados por personas del colectivo de sin techo, que desde hace meses vivían en esta zona en lo que ellos mismos denominaban como “campamento de Puerta Tierra”. Sí están habitadas las otras cinco arcadas.

Una parte de estos sin techo han logrado encontrar un lugar donde vivir gracias a colectivos ciudadanos como la entidad Somos Cádiz, que desde hace semanas viene reclamando medidas para sacar a estas personas de la calle. Igualmente, la concejalía de Servicios Sociales ha cerrado un acuerdo con un hostal de la ciudad para la utilización de habitaciones para estas personas sin hogar durante los días de mayor frío.En el vecino foso del Pelícano también han salido varios de los grupos que se encontraban acampados en los jardines.

Con motivo de la celebración esta semana de los días de las personas sin techo y de las personas sin hogar, la Asociación pro Derechos Humanos de Cádiz ha vuelto a exigir que "ninguna persona tenga que verse forzada a vivir en la calle por no tener alternativa habitacional".

"No tener hogar implica el riesgo de perder la dignidad como ser humano: sentirse vulnerable; no poder cubrir unos mínimos sociales y de higiene; no tener donde refugiarse del frío, la enfermedad y agresiones; no tener un lugar a donde regresar, sentirse seguro y encontrarse con otros… No tener hogar es algo de una crueldad inimaginable para los que nunca nos hemos visto en esa situación", afirma esta asociación, que lamenta que "la desaparición del sinhogarismo no es considerado por la sociedad ni por nuestros gobernantes algo prioritario".

En este sentido, desde el Ayuntamiento de Cádiz se han puesto en marcha procesos de adaptación de estos colectivos, como los que se desarrollaron durante el confinamiento por la pandemia en las dependencias que se habilitaron en el Centro Elcano. Sin embargo, siempre se ha indicado desde Servicios Sociales que estas personas son libres para vivir en la calle, aunque se les informe de todos los equipamientos asistenciales a los que pueden acudir.