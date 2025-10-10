La reducción de plazas en el parking de Valcárcel de Cádiz traerá una “inevitable” subida de precios

El inicio de las primeras obras en el edificio del antiguo colegio Carlos María Rodríguez de Valcárcel ya ha empezado a afectar al aparcamiento en superficie que en el exterior del histórico inmueble comenzó a operar en 2003, después del cierre del centro educativo.

Las afueras del edificio por la puerta de la fachada se han desalojado de vehículos, que de momento se aparcan en la zona que acogiera las pistas deportivas del colegio, pegada a la calle La Palma. Las obras han provocado la reducción de plazas de aparcamiento, que de 165 han pasado a 90. De estas, 44 pertenecen a los abonados (antes de las obras eran 90) y el resto de estacionamiento habitual diario con tickets.

El parking está gestionado desde 2003 por Apeca (Asociación Pro Empleo Cádiz). Su presidente, Juan Carlos Díaz, expresaba de nuevo ayer su preocupación por el futuro de este colectivo, que da empleo a casi una decena de trabajadores, puesto que la eliminación de plazas de estacionamiento merma de manera considerable los ingresos.

Díaz señalaba que este mes de octubre “será de transición” antes de que se suban las tarifas para el próximo noviembre, algo “inevitable”, y comprobar entonces “la viabilidad” del aparcamiento.

Subirán los precios de los abonos de 80 a 100 euros al mes y de la estancia de 24 horas, que de 15 pasará a costar 18 euros. Apeca, sin embargo, mantendrá el precio de la hora de aparcamiento en 1,20 euros. “Cuando apliquemos estas subidas veremos si es rentable o no”, apunta Díaz.

El presidente de Apeca aprovecha para agradecer a la empresa Tragsa, encargada de la rehabilitación del edificio y el derribo de las naves traseras, los trabajos que ha realizado “para mejorar las condiciones del parking y posibilitarnos, con la reordenación de la zona, algunas plazas más”.

Cabe recordar que Apeca fue primero asociación y luego, tras una Inspección de Trabajo, tuvo que regularizar su situación y convertirse en empresa. Se creó a principios de los 90 para dar trabajo a desempleados de la ciudad, llegando a gestionar, además del estacionamiento de Valcárcel, los del Campo de las Balas y Punta de San Felipe.