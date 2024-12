Los rectores de las universidades andaluzas insisten: la situación es "de urgencia y absolutamente insostenible"

Los rectores de las universidades públicas andaluzas han vuelto a alzar la voz este martes ante una situación "de urgencia y absolutamente insostenible”. El impago de la Junta de Andalucía de los acuerdos alcanzados previamente supone, a escasos días de terminar 2024, provoca una "enorme preocupación" por lo que puede suponer para la financiación de las universidades, tal y como alertaba el rector de la UCA, Casimiro Mantell, hace escasos días.

El portavoz de las universidades andaluzas, Francisco Oliva, explicado este martes con detalles cuáles son esos "graves incumplimientos" del gobierno andaluz "que ponen en peligro la sostenibilidad financiera del sistema de universidades públicas de Andalucía". En concreto, se trata de dos partidas relacionadas con sendos acuerdos alcanzados en el primer semestre de este año.

En primer lugar, se ha referido Oliva al Consejo Andaluz de Universidades celebrado el 22 de mayo, en el que "se estableció un reparto presupuestario anual donde se reconocía la cantidad de 16.855.000 euros correspondiente a la partida de nivelación del modelo de financiación universitaria" que previamente se aprobó y publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en septiembre de 2023. Partida a la que se suma, además, más de 7,5 millones de euros "de costes de consolidación por incremento salarial del 0,5% adicional"; una partida que Oliva considera "de obligado cumplimiento e incluida en el modelo de financiación" de las universidades públicasa andaluzas.

En total son casi 25 millones de euros los que adeuda la Junta "derivados del cumplimiento integral del modelo aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta".

En segundo lugar, refiere el portavoz de las universidades al acuerdo del 25 de junio "entre Junta, Universidades y sindicatos" para definir los nuevos complementos retributivos para el personal (por un lado, autonómico, para los docentes e investigador temporal, y por otro lado para la carrera temporal del personal técnico de administración y servicios). "Se firmó una adenda que establece expresamente el compromiso de la Consejería de cubrir las necesidades adicionales de financiación a las universidades públicas tanto para complementos autonómicos como para la carrera horizontal de PTGAS”, ha explicado.

"Desgraciadamente, a escasos días de finalizar 2024 y según noticias de esta misma mañana, ninguno de estos acuerdos se ha cumplido por parte de la Consejería", ha asegurado Francisco Oliva, que sin embargo sí ha referido a algunos avances en la negociación entre universidades y gobierno autonómico.

¿Qué ofrece actualmente la Junta?

En concreto, ese avance referido se trata de una propuesta lanzada por la Junta para abonar 21 millones de euros en un pago puntual "no consolidable". Una opción que no convence, ni de lejos, a los rectores, consideran la solución dada por la Consejería "insuficiente". "Primero desde un punto de vista cuantitativo, al estar lejos de cumplir con lo pactado", ya que a esos 21 millones le faltarían "más de 24 millones de euros" para cubrir la deuda que reclaman las universidades. Y en segundo lugar, y aún más importante, porque la transferencia de esos 21 millones no sería consolidable; "es decir, que no se incorpora automáticamente al sistema financiero de las universidades".

Este último aspecto es clave para las universidades, que remarcan que en caso de aceptar la propuesta de la Junta esa cantidad económica que sí permitiría abonar el complemento retributivo pactado con el personal universitario "no estará recogida la cantidad en el presupuesto de los próximos años", por lo que el problema volvería a aparecer en 2025 y años sucesivos. "No es razonable pagar unos complementos que se consolidan en las nóminas con un dinero que tiene fecha de caducidad. La deuda es consolidable, no puntual. Tiene que ingresarse cada año para poder responder a todos nuestrso gastos de carácter estructural", ha reclamado Oliva, que considera que la solución propuesta por la Junta "no sirve para cumplir con la norma aprobada por el Consejo de Gobierno ni por los acuerdos con las universidades".

Preocupación por 2025

A la complicada situación que sobreviene a las universidades andaluzas de aquí a final de año si la Junta no ingresa esos 50 millones de euros que reclaman entre unos conceptos y otros, se le une un miedo más que contundente de cara a los ejercicios económicos futuros. No en vano, el portavoz de los rectores ya avanza que para el próximo año "la situación es mucho peor", ya que las universidades necesitarán de la Junta de Andalucía "más de 80 millones de euros para cumplir con el presupuesto del capítulo 1".

Ante la gravedad de la situación, los rectores han interpelado hoy a la "implicación personal del presidente de la Junta de Andalucía para hacer cumplir el modelo de financiación y los acuerdos alcanzados", deseando que esa mediación de Moreno Bonilla suponga la solución a sus reclamaciones. Hasta entonces, "haremos todo lo posible para exigir que se cumplan los acuerdos firmados".

Y es que insisten los rectores que esa última propuesta de la Junta, la de abonar puntualmente 21 millones de euros, supone un recorte "injusto, ineficiente e irracional"; poniendo además de relieve que las universidades "portamos 5 euros por cada euro que ingresamos". Por tanto, aceptar la propuesta de la Junta supondría "asumir un recorte unilateral de casi 25 millones de euros al año en financiación estructural para la universidad, y esto tendría consecuencias muy negativas para nuestras cuentas y nuestras plantillas", advierten los rectores.