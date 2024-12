La receta de Bruno García para intentar frenar "la mala noticia" de la pérdida de población en Cádiz

Cádiz/"No me escondo. Es una mala noticia para la ciudad de Cádiz y el objeto nuestro como Ayuntamiento es no perder población porque detrás de eso hay muchas derivadas". La pérdida en la ciudad de 897 vecinos en un año, que se acaba de registrar en el Boletín Oficial del Estado, no deja impasible al alcalde de Cádiz, Bruno García, que sabe que como ciudad "nos va la vida" frenar el descenso a 100.000 habitantes.

110.914 personas empadronadas en Cádiz es la cifra "al cierre de 2023", precisa el primer edil que quiere saber "qué ha pasado en 2024". Un dato que promete facilitar "pronto". Y es que la preocupación de Bruno García por la tendencia de la disminución de población gaditana iniciada a mediados de los 90 no es baladí y bien sabe que "generar oportunidades de vivienda y empleo" es buena parte de la solución a un problema que, dice, se empeñarán en resolver "hasta el último día que esté aquí este equipo de Gobierno".

Porque nos va la vida, y nos van 40 millones, que es la cantidad de presupuesto municipal que se reduciría si se alcanza el límite de los temidos 100.000 habitantes. Con todo, el responsable de la ciudad quiere recordar que Cádiz goza hasta ahora de un rango superior (un régimen especial) al que realmente le corresponde por su población actual, "debido a que Teófila Martínez provocó que nos subieran de rango junto a Santa Coloma de Gramanet ya que somos dos localidades que no tenemos la posibilidad de crecer en suelo", ha reconocido.

Por ello, para el alcalde es tan "importante" que "el suelo que hay para vivienda, sea para vivienda" y, si no lo hay, explorar la posibilidad de crearlo. Así, una de las medidas que contiene la receta de Bruno García para frenar la sangría poblacional es el ya anunciado estudio del PGOU "para intentar explorar el suelo que permita la posibilidad de que se pueda construir más vivienda".

Vivienda, eso sí, "diversa". El primer edil está convencido de que "el modelo de alquiler social del anterior equipo de Gobierno" dejaba "a mucha gente atrás". " Tenemos en torno a 5.600 demandantes de vivienda en la ciudad y, más o menos, la mitad quiere comprar y la otra quiere alquilar. Por eso nosotros creemos que las más de 2.500 que quieren comprar deben tener una oportunidad a través de una VPO", defiende el servidor público que quiere hacer "una foto" sobre estos demandantes de vivienda y, sobre ella, proyectará "los porcentajes" correspondientes a los diferentes tipos de vivienda pública.

VPO de diferentes tipos, también cree en la cabida de renta libre, pero no le convence la limitación de precios, "que eso no ha funcionado en muchas otras ciudades", explica el alcalde de Cádiz que recalca que la creación de vivienda para su equipo de Gobierno "no es una palabra vacía sino una prioridad" que demuestra con "los 10 millones de euros del presupuesto" dedicados a esta materia y, anuncia, la colocación "en el primer trimestre del año" de la primera piedra del edificio "con 60 viviendas de alquiler social" en Marconi esquina Sanidad Pública. "Con estas, más otras que estamos haciendo, yo creo que vamos a llegar a las 103 que tenemos proyectadas desde el inicio de mandato", baraja.

También asegura Bruno García que le pedirá al resto de administraciones públicas que hagan su trabajo en Cádiz en materia de vivienda. "Al Gobierno de España, con el proyecto Navalips, importantísimo para ciudad de Cádiz; y también a Junta de Andalucía con las de Matadero, Puntales y Cerro del Moro", repasa.

Viviendas turísticas

Ante la pérdida de población, otra de las consideraciones que tiene en cuenta el primer edil es "ser más restrictivos con las viviendas turísticas". Así, "y al hilo de lo hecho por el equipo de Gobierno anterior", reconoce, el responsable de la ciudad opina que ha "reforzado" estas políticas, "llegando incluso a las sanciones", recuerda sobre las 19 viviendas turísticas ilegales detectadas y penadas, y con el resultado de bajar "en más de 400 las viviendas turísticas" registradas en Cádiz con respecto al año anterior.

Además, también ha informado Bruno García que "para justo después de Reyes" está prevista la firma del convenio entre Ayuntamiento de Cádiz y Junta de Andalucía planteado para frenar la proliferación de este tipo de viviendas. Con todo, el primer edil quiere dejar claro que "buena parte de las medidas" que contiene ese documento "ya se han puesto en marcha" en la ciudad. "De hecho, la rebaja de 400 viviendas o la imposibilidad de registrarte como vivienda turística si no se cumplía la normativa, que pusimos en marcha en agosto del año pasado, no se podrían haber hecho sin esa coordinación con la Junta. No hemos esperado a la firma del convenio para actuar", defiende aunque también asumiendo que la rúbrica del convenio con el Gobierno andaluz "nos va a permitir reforzar algo más".

Pero sacar estos hogares del mercado de vivienda turística no asegura que acaben en la oferta de alquiler de larga duración ni, por supuesto, que sus precios sean asequibles para los esquilmados bolsillos de buena parte de la población gaditana. "Intuyo que para que un particular ponga su vivienda en alquiler se dan muchas derivadas y una que pesa mucho es la de la seguridad jurídica. En ese sentido, hay una normativa general de alquiler que no tiene nada que ver con los ayuntamientos pero sí que podemos establecer ciertas medidas, podemos motivar al alquiler y, en ese sentido, estamos estudiando fórmulas para que se genere alquiler en la ciudad de Cádiz", asevera.

Empleo y actividad cultural

Además de construir vivienda y asegurar la que hay poniendo freno a la vivienda turística, Bruno García también entiende que Cádiz necesita "generar empleo" para no perder a más vecinos.

En este sentido, siendo mucho más escueto, el alcalde habla de "generar más desarrollo" en "espacios importantes como Zona Franca" y en la oportunidad que supone "la integración muelle-ciudad", cuyo proyecto, ha recordado, "se va a licitar en las próximas semanas".

"Reforzar la actividad cultural en la ciudad de Cádiz en el entorno del casco histórico", también es otra de sus apuestas para sumar atractivos en una ciudad "que como concepto es inmejorable".