Raynold Pierre-Louis, antiguo dueño de Las Pérgolas, se lleva el I Premio Taburete

Más de un centenar de personas vinculadas al sector hostelero, al ocio nocturno y a la vida social gaditana se dieron cita el pasado viernes en NU Salón de Baile para celebrar la primera edición de los Premios Taburete, una iniciativa nacida para reconocer a quienes han sido fundamentales en la historia reciente del ocio, la hostelería y el espacio de encuentro de Cádiz.

El acto reunió a profesionales del sector, compañeros de trabajo, amigos y personas cercanas al homenajeado, Raynold Pierre-Louis, en un ambiente emotivo, familiar y profundamente humano, fiel al espíritu con el que nacen estos premios.

El I Premio Taburete a Raynold Pierre-Louis, antiguo dueño del pub Las Pérgolas, reconoce a una figura clave del ocio nocturno gaditano y nombre inseparable de una etapa dorada del Paseo Marítimo.

El evento fue conducido por Javier Taboas, encargado de presentar el espíritu de los Premios Taburete y la trayectoria personal y profesional del homenajeado. La entrega del galardón corrió a cargo de José Rodríguez, ‘El Cubano’, en uno de los momentos más significativos de la noche.

Visiblemente emocionado, Raynold tomó el micrófono tras recibir el premio, aunque apenas pudo pronunciar unas palabras, arropado por el aplauso prolongado y el cariño del público asistente, que resumió el sentir general de la noche.

El galardón entregado —una escultura de una figura sentada sobre un taburete— representa el símbolo que da nombre a los premios: ese lugar discreto pero imprescindible donde ocurre todo. La base incluye la inscripción ‘Premios Taburete – Cádiz. Aquí seguimos’, una declaración de principios que conecta pasado, presente y futuro del ocio gaditano.

Tras el acto institucional, los asistentes disfrutaron de una cena servida por el catering del Grupo Musalima, seguida de una sesión musical con DJ que alargó la celebración hasta bien entrada la madrugada.

Desde la organización se confirmó que los Premios Taburete tendrán continuidad, con una segunda edición ya en el horizonte, consolidando estos galardones como un punto de encuentro y reconocimiento del sector.