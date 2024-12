Ramón Velázquez, nuevo Hijo Predilecto de Cádiz: "Es un premio honorífico también para la carga, para la música cofrade y las hermandades en general"

Toda una vida entregada a la ciudad, especialmente desde la vertiente cofradiera. Casi medio siglo delante de un buen número de pasos, abanderando la transición de los cargadores profesionales al panorama actual, mucho más cuidado y concienciado de lo que supone portar una imagen sagrada. Más de 35 años trayendo cada Cuaresma lo mejor de la música procesional, en un concierto que es toda una institución en la ciudad y del que han salido algunas de las marchas más reconocibles de la Semana Santa gaditana. La trayectoria de Ramón Velázquez Mellado se verá coronada este 10 de diciembre con el reconocimiento como Hijo Predilecto de Cádiz.

"Para mí es lo máximo. Lo tomo como un regalo del Ayuntamiento a una persona que ellos consideran que lleva toda su vida trabajando para Cádiz, por Cádiz, y defendiendo a Cádiz y con su emblema en la frente", acierta a expresar Velázquez, que confiesa seguir emocionado desde el momento en que recibió la llamada del alcalde, Bruno García, preguntándole si aceptaba este nombramiento.

"Es algo que no me esperaba en absoluto", confiensa. Tanto, que el propio Bruno García tuvo que volver a mencionar su nombre pensando que no había nadie al otro lado del teléfono "porque me quedé sin palabras cuando me lo dijo". Es más, "me llevé dos horas dándole vueltas a la llamada, porque él me pidió que no se lo dijera a nadie; y a las dos horas no me pude aguantar y lo llamé para ver si era verdad o no, no sabía si había soñado con eso o era real. Él estaba en una reunión, y le pedí que me repitiera lo que me había dicho, porque no estaba seguro de haberlo escuchado bien", cuenta el homenajeado.

De su nombramiento como Hijo Predilecto de Cádiz se queda Ramón Velázquez con dos cuestiones que considera vitales. La primera de ellas, que es un reconocimiento "que va a recibir Ramón pero que es una distinción a muchos colectivos a los que he pertenecido". "Es un premio para la tertulia Al Palo, que lleva 36 años organizando el concierto benéfico de marchas a favor de Gerasa que ya es una institución para nosotros y que sirvió en su momento para ayudar a acoplar las cuadrillas de cargadores y dar el ambiente necesario que yo buscaba. Y es un premio a la lucha por dignificar al cargador y que no sea considerado un submundo, como le decían entonces". "Es un premio honorífico también para la carga, para la música cofrade y las hermandades en general", resume.

La segunda clave para Velázquez es que este reconocimiento le llegue "en vida", "porque me va a permitir disfrutarlo con toda mi familia, mis amigos, los allegados y la gente que me aprecia y que ha estado conmigo en los momentos buenos, buenísimos, y también en los malos".

Destaca también el capataz que cambió el rumbo de la carga gaditana que esta distinción "mía y la de todos mis compañeros" se haya adoptado por unanimidad de la Corporación Municipal "con sus diferentes grupos y sus diferentes formas de pensar". "Un orgullo muy grande", por tanto, que premia una amplia trayectoria en el mundo de las hermandades de este gaditano nacido días después de la explosión de 1947.