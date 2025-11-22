Rafael Zornoza recibe en Cádiz a su sustituto temporal al frente del Obispado

El obispo saliente de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, y el recién nombrado administrador apostólico por el Papa, Ramón Valdivia, se han reunido esta misma mañana en Cádiz en la sede del Obispado, en el Hospital de Mujeres, según ha comunicado la diócesis gaditana a través de su página web oficial. Zornoza y Valdivia han mantenido también su primera reunión.

"El nuevo administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, monseñor Ramón Valdivia, ha estado en la mañana de hoy en la sede episcopal gaditana tras su nombramiento por parte de la Santa Sede. Monseñor Valdivia ha sido recibido por monseñor Rafael Zornoza, así como por los miembros del Colegio de Consultores, con quienes mantuvo un encuentro distendido y fraterno. La bienvenida estuvo marcada por un ambiente cálido y cercano donde monseñor Zornoza le expresó su gratitud por el servicio que monseñor Valdivia prestará durante esta etapa de transición pastoral, mientras que el administrador apostólico agradeció la acogida y manifestó su deseo de acompañar a la diócesis con espíritu de comunión y servicio", dice el escueto comunicado diocesano.

Si la visita de Valdivia a Cádiz y al Obispado ha supuesto toda una sorpresa, apenas unas horas después de que se hubiera hecho público su nombramiento desde el Vaticano, la presencia de Rafael Zornoza ha supuesto una sorpresa aún mayor. Desde que se conoció públicamente la denuncia interpuesta contra su persona por un antiguo caso de pederastia, por la que Roma abrió una investigación actualmente en curso, Rafael Zornoza suspendió su agenda de actos y celebraciones. Su paradero, en concreto, era toda una incógnita.

El administrador apostólico Ramón Valdivia preside su primera reunión en Cádiz. / Obispado de Cádiz y Ceuta

En esta semana que ahora termina, el hasta ahora obispo de Cádiz y Ceuta tendría que haber participado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que comenzó el pasado martes 18 de noviembre. Pero monseñor Zornoza no ha participado en esta asamblea, aunque su persona y su nombre han estado muy presentes tras el escenario planteado por la denuncia y por al decisión del Vaticano de investigar a fondo el caso.

Ahora se sabe con certeza que, al menos hoy, Zornoza está en Cádiz, en la que hasta ahora ha sido su diócesis, y que en ella ha recibido a quien Roma ha designado como su sucesor interino, el obispo auxiliar de Sevilla Ramón Valdivia.