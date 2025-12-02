Más quejas por las luces navideñas en Cádiz: Comerciantes de la calle Valverde "indignados" por el escaso alumbrado

A la derecha se puede observar la oscuridad que existe en el tramo entre Cánovas del Castillo y San Pedro.

El reparto de la iluminación navideña de Cádiz sigue generando críticas. Si hace apenas unos días eran los comerciantes, hosteleros y vecinos de la plaza de Mina los que denunciaban el “olvido” del Ayuntamiento hacia este zona cada año, ahora son los propietarios de los negocios de la calle Valverde los que están en pie de guerra.

Y es que esta vía solo cuenta con tres exornos navideños: unas luces situadas en el tramo entre José del Toro y Cánovas del Castillo, concretamente a la altura del Bar Nono; otras ubicadas en la esquina con la calle Cánovas del Castillo y las últimas entre Cánovas y San Pedro.

Ahí acaba la iluminación navideña de Valverde, algo que ha enfurecido a los comerciantes. Olga Igartiburu, propietaria de la boutique O’ Meraki, explica que “estoy indignada porque desde el Ayuntamiento me dijeron que en Valverde estaba previsto que pusieran seis luces y yo solo he visto tres. Encima en este tramo (entre San Pedro y Cánovas del Castillo) solo hay una y por la noche es la boca del lobo”.

Esta empresaria considera que “es indignante que no tengamos luces que inviten al gaditano a venir después de abrir la baraja cada día, mimar las cosas que hacemos, el trabajo que llevamos a cabo, que es muy complicado porque la competencia por Internet es brutal y siendo la única calle del centro de la ciudad con tiendas multimarca...”

Según Olga Igartiburu, esta situación se repite cada año y a pesar de que el equipo de Gobierno mantuvo en 2024 que al año siguiente habría más iluminación, “está claro que tienen un concepto de fomentar el comercio local equivocado. No se trata de aumentar el gasto público, si no de hacer un mejor reparto de las luces porque hay calles en las que es exagerado, incluso algunas sin comercios”, denuncia.

En el tramo entre San Pedro y Cánovas del Castillo solo hay unas luces. / Jesús Marín

En similares términos se expresa Isabel Virués, propietaria de la tienda de ropa femenina Babia. Juntas han elaborado un escrito dirigido al Ayuntamiento cuestionando la distribución de las luces. “Estoy indignada porque todos los años es lo mismo. Antes nos decían que el presupuesto era del equipo de Gobierno anterior y ahora, ¿qué pasa? No se trata de invertir más dinero en luces, si no de repartirlas de una manera equilibrada”.

Isabel cree que Valverde en Navidad es “como si no existiera. Esto por la tarde es la boca del lobo. El año pasado en diciembre no había nadie porque todo el mundo se iba a las calles donde estaban las luces. Independientemente de que compren o no, los adornos dan visibilidad a nuestras tiendas y a lo mejor un día no vienen a comprar, pero otro día sí y llegan personas de otros pueblos o ciudades. Me parece horrible esto”.

Al igual que Olga, Isabel denuncia que “es una situación que no cambia y lo hemos hablado muchísimas veces y no hay manera. No es justo. Hay una apuesta por iluminar determinadas calles, que ya llega hasta ser exagerado, y otras están vacías”.

La propietaria de Babia cree que el Ayuntamiento de Cádiz “apoya a tope a la hostelería, pero no piensa en los pequeños comercios como los nuestros, con todos los sacrificios que hacemos cada día. Pero las calles donde están las grandes marcas y las grandes cadenas, ahí sí, ahí luces a full”.

Por su parte, Carmen Álvarez, dueña de la tienda Nena Melena, subraya que es fundamental apostar por calles como Valverde, con establecimientos pequeños que cuidan el producto para “que el comercio de Cádiz sea un referente. Hay que darle un poquito de animación a esta calle para que el gaditano venga a comprar. Somos los grandes olvidados ahora mismo”.

Para ella, hasta las pocas luces que hay “son tristes. Parece que nos han puesto tres luces para que no nos quejemos y eso que yo tengo aquí una en la puerta, me puedo dar por afortunada”, señala.

La dependienta de otra boutique piensa que se debería potenciar más la calle ya que “tenemos unas tiendas preciosas” y no se cuida el entorno. “Valverde se ve muy pobre, sin vida, no se potencia el comercio”, finaliza.