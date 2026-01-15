Quejas por el acceso a la nueva parada de taxis en la estación del tren de Cádiz

Usuarios habituales del tren en Cádiz han mostrado sus quejas por la nueva parada de taxis de la terminal. La apertura del aparcamiento de la estación en una parcela junto a la avenida de Astilleros ha ido acompañada de la apertura del nuevo acceso al vestíbulo de la terminal ferroviaria.

En uno de los laterales del estacionamiento se ha ubicado la parada de taxis. Hasta ahí, normal. Sin embargo, lo que critican los usuarios es que para llegar a la misma, tras salir del edificio del vestíbulo, hay que atravesar todo el frontal de la estación y volver sobre sus pasos para salvar una valla fija que se ha instalado en la zona. "Lo lógico hubiera sido abrir una conexión directa una vez se sale de la estación. Sin embargo, ahora hay que dar toda una vuelta, que si es una persona mayor y va cargada con maletas no es nada cómodo", afirma uno de los habituales de este transpor público.