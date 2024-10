La Punta es el Bronx con más salero

Cádiz/A principios de los 90, cuando el derecho al descanso aún no le había ganado la batalla al derecho a la jarana, el Ayuntamiento de Cádiz de Carlos Díaz proyectó una zona de ocio en la punta de San Felipe que se convirtió en rápido reclamo para jóvenes de toda la provincia. La proliferación de pubs y discotecas degeneró pronto en zona conflictiva, y con esa vocación ha ido añadiendo años y grescas que no sólo han deteriorado su depauperada imagen sino que la han confirmado como una de las más peligrosas de la provincia cuando las luces del amanecer le ganan terreno a las estroboscópicas.

A lo largo de estas tres décadas de historia ha ido acumulando refriegas multitudinarias, abusos sexuales, apuñalamientos, escenas brutales grabadas en vídeo, como la de aquel italiano de buena familia pateando la cabeza de un chaval en el suelo como si fuera un balón de rugby, y hasta algún que otro crimen inolvidable. El último ejemplo del peligro, real, que conlleva ver amanecer en la Punta se produjo el pasado sábado. Dos grupos de magrebíes se liaron a mamporrazos y fue necesaria la intervención de la Policía Local, en primera instancia, y la Nacional, después. El resultado del altercado es que, a día de hoy, uno de los implicados en la trifulca sigue ingresado en la UCI del Puerta del Mar en estado muy grave con severos daños cerebrales tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

Lo curioso de la historia es que aún no hay ni detenidos ni , lo que resulta más extraño, denuncias en la Comisaría Provincial. Parece que los implicados han preferido recurrir a una especie de omertà, un lo que pasa en la Punta, se queda en la Punta de lo más molesto para los agentes que investigan el suceso. Y eso que en redes sociales hay quien ha aireado su versión de los hechos y su implicación. Por ejemplo un conocido ciudadano que gusta de pasear al amanecer por la zona (cada uno tiene sus manías) y que se vio involucrado en la pelea entre estos dos grupos de magrebíes. “En mi paseo matinal al amanecer, he sufrido el ataque de un grupo de jóvenes magrebíes que me apalizaron e intentaron matarme. Uno de ellos me lo dijo:Te voy a matar. He vivido en Nueva York, Río de Janeiro, Bogotá, Cali, pero nunca me habían intentado matar...”, ha escrito en sus redes sociales.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado la procedencia de los implicados, pero lo que no puntualizan es desde qué localidad gaditana se desplazaron en sus vehículos hasta la capital. Algunos testigos hablan de varios coches de los que se bajaron rompiendo botellas y atacando con una gran violencia. La Punta es el Bronx con más salero.

La cuestión de fondo es que llueve sobre mojado. Porque hace varias semanas se produjo otra pelea seria en la que apareció el brillo de las navajas como en una canción de Mecano. “Es el pan nuestro de cada día”, dice un agente de la Policía Nacional habituado a patrullar por una zona que “no recomiendo a mis hijos, menos según a qué horas”. Parece que las más críticas coinciden con el cierre de la conocida discoteca que corona el complejo. En el exterior, ya sin guardias de seguridad y con los efluvios etílicos envalentonando al personal, se da rienda a la batalla campal que, en ocasiones, salpica a jóvenes estudiantes que celebran sus fiestas en la Punta.

Y eso que, actualmente, más allá de la discoteca, apenas si hay un par de bares que han resistido los embates de la crisis del ocio en una ciudad cada vez más carca.

Es de suponer que la próxima apertura del beach club Calachica Sunset Bar, que ya está en fase de construcción, debe traer algo de paz a la Punta de San Felipe, un lugar con un perfil privilegiado y unas maravillosas vistas a la Bahía y la Alameda que no puede teñirse de rojo sangre cada fin de semana.