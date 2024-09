La pullita en Cádiz de Juanma Moreno al Gobierno por la Ley de Vivienda

Cádiz/El acto de entrega de llaves a las sesenta familias gaditanas que estrenan la promoción de Matadero Sur Fase I se ha convertido también en el marco ideal de las instituciones para hablar de vivienda. De vivienda protegida, de la emergencia en vivienda asequible que se vive en nuestro país y de la Ley de Vivienda que parece que desata más de un descacuerdo entre los políticos que representan a las administraciones públicas.

Así, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aprovechado el escenario que le ofrecía la puesta de largo de la construcción que ha realizado el Gobierno andaluz en Cádiz para celebrar las bondades de la colaboración entre instituciones -Matadero Sur se levanta en un suelo municipal cedido a la Junta para un proyecto que también cuenta con la financación del Plan de Vivienda Estatal-, pero también para mandar una pequeña pullita al Gobierno central: "Sobre el problema de la vivienda todos podemos tener visiones diferentes, para unos intervenir el sistema puede ayudar y para otros, por la práctica, creemos no. Pero, en definitiva, son soluciones diferentes para el mismo problema así que, desde luego, lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos por el camino del diálogo, siempre desde el respeto y no por la imposición, para dar soluciones a medio y largo plazo con el objetivo de conseguir un mercado de vivienda asequible".

De esta forma, parece que el líder regional del Partido Popular ha querido contestar al mensaje que la pasada semana lanzó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, al afirmar que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda no recibirán financiación estatal para sus respectivas políticas de vivienda. Advertencia que también encontró su resonancia en Cádiz hace unos días cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que la Junta de Andalucía no puede "pretender no cumplir la Ley de Vivienda" o "llevarla al Tribunal Constitucional, cuando la falta de una vivienda es un problema que afecta a miles de andaluces".

Nuevas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda

Un problema, el de "falta de viviendas con precios asequibles", que también observa el presidente de la Junta aunque opta por otras soluciones, como relajar "la burocracia que existe alrededor de la vivienda". "Esto junto al precio del suelo disparado y otra variables hacen que exista una diferencia entre oferta y demanda y eso encarece la vivienda", ha explicado.

De esta forma, y recordando que "en los últimos cinco años la promoción de viviendas protegidas se ha multiplicado por tres" en la comunidad, Juanma Moreno ha anunciado que el presupuesto andaluz de 2025 incluirá "nuevas medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a más de 40.000 andaluces", especialmente en "la devolución de compra de vivienda de VPO".

Además, ha recalcado que su receta para paliar el problema de la vivienda también pasa por "construir más vivienda a precio asequible y en colaboración con otras adeministraciones"; "poner más fácil la construcción de este tipo de viviendas tanto a las administraciones como a empresas" porque "tenemos demasiados procedimientos administrativos que encarecen la vivienda"; la "aprobación de la nueva ley del suelo y de su reglamento" "trabajar en la puesta en marcha de la futugra Ley de Vivienda de Andalucía" y facilitar el acceso a la primera vivienda. En este sentido, ha recordado que "cerca de 1.200 jóvenes andaluces han recibido el aval de hasta el 15% al pedir la hipoteca y que con el 80% que las entidades bancarias suelen ofrecer, pueden obtener un crédito de 95% del coste de la vivienda".