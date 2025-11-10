Los puertos españoles aceleran sus estudios de impacto de cruceros mientras Cádiz ultima el suyo

Imagen de archivo de varios cruceros atracados en el puerto de Cádiz visto desde la Punta de San Felipe.

Los principales puertos españoles han actualizado sus análisis sobre el impacto económico del crucerismo. Barcelona, Málaga, Valencia y los puertos canarios disponen de estudios recientes que permiten preveer, siempre salvando las distancias, qué resultado ofrecerá el informe que se encuentra a día de hoy en cocina encargado por el puerto de Cádiz, actualmente en trámite administrativo.

Cabe recordar que se sigue tomando como referencia el último estudios realizado que data de 2014, de manera que utiliza como punto de comparación precios, hábitos y costumbres de hace 11 años. De ahí que cabe felicitar a la Autoridad Portuaria presidida por Teófila Martínez por tomar la iniciativa de afrontar un estudio de impacto nuevo, actualizado y acorde con los nuevos tiempos y las nuevas costumbres de los nuevos perfiles del turistas que frontar unas vacaciones en barco.

Barcelona marca tendencia con un impacto directo y empleo estable

El estudio actualizado del puerto de Barcelona detalla que el gasto medio de un crucerista en tránsito se mueve entre 70 y 100 euros por día en la ciudad. Cuando Barcelona actúa como puerto base, el desembolso asciende con fuerza: los pasajeros que inician o finalizan viaje en la capital catalana generan un gasto diario estimado entre 300 y 400 euros, al añadir hotel, restauración, compras y transporte. La tripulación, por su parte, aparece en el estudio con un gasto medio que oscila entre 25 y 40 euros por escala.

El informe concluye que la logística de las escalas base multiplica el impacto sobre el empleo y los servicios urbanos, desde taxis a hoteles, además de reforzar el papel del comercio local.

Los estudios más recientes apuntan a que el mayor retorno económico procede de los puertos base y no de los de escala

Málaga refuerza el papel del crucero como dinamizador urbano

El estudio del puerto de Málaga y la Universidad de Málaga recoge un gasto medio por crucerista en tránsito situado entre 60 y 80 euros. Para los pasajeros que utilizan Málaga como puerto base, el desembolso supera los 250 euros diarios, según el perfil de consumo identificado en 2024. La tripulación mantiene una pauta que ronda los 20 a 35 euros por jornada en la ciudad.

El documento subraya que el comercio del centro histórico y la oferta cultural son los dos grandes receptores de este gasto, y confirma la tendencia a la desestacionalización gracias al aumento de escalas en otoño e invierno.

Cádiz tiene una cierta experiencia como puerto base, aunque aún le faltan apuestas importantes que vengan de la mano de navieras de peso dentro del sector / Jesús Marín

Valencia confirma un efecto multiplicador en comercio y movilidad

Los informes elaborados por Valenciaport y la Universitat Politécnica de Valencia indican que un crucerista en tránsito gasta de media entre 65 y 75 euros durante una escala. Cuando el pasajero utiliza València como puerto base, el desembolso estimado se sitúa alrededor de 250 a 300 euros diarios. La tripulación presenta cifras más modestas, con una horquilla entre 20 y 30 euros por estancia.

El estudio destaca que la actividad de cruceros activa una cadena de valor que trasciende el recinto portuario, con especial incidencia en el comercio de la zona de Valencia más conocida como Ciutat Vella, la restauración y las excursiones organizadas.

Las conclusiones de Barcelona, Málaga y València coinciden en que el gasto del crucerista se reparte entre comercio, restauración y transporte, generando empleo indirecto estable

Canarias aporta la visión regional: turismo azul como sector estratégico

Los informes turísticos regionales más recientes que incluyen capítulos dedicados a cruceros muestran un gasto medio del crucerista en tránsito situado entre 40 y 60 euros en puertos como Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas. En Canarias hay menos actividad de puerto base, pero cuando la hay, el gasto se aproxima a cifras similares a las de otros puertos nacionales, con más de 200 euros diarios por pasajero. La tripulación mantiene un gasto moderado, entre 15 y 30 euros por escala.

En las Islas Afortunadas, eel crucerismo se presenta como un motor de creación de empleo directo, especialmente en el relacionado con el comercio, el transporte y en las excursiones vinculadas a la naturaleza, dependiendo siempre de qué isla sea la visitada.

¿Qué se espera del estudio de impacto de Cádiz?

Con el informe del puerto de Cádiz ya en trámite, los resultados publicados en otros puertos permiten esbozar una proyección coherente. Cádiz comparte características clave con Barcelona, Málaga y Valencia: alta densidad de escalas, un casco histórico muy accesible a pie, fuerte peso del comercio urbano de proximidad y una localización estratégica en las rutas que recorren tanto Atlántico como Mediterráneo.

Si el patrón nacional se cumple, el estudio gaditano mostrará previsiblemente un gasto por crucerista en tránsito dentro del rango nacional, entre 60 y 90 euros por visitante y dejará clara una cifra significativamente superior para pasajeros en puerto base, si Cádiz continúa ampliando operaciones de embarque y desembarque, ya que cabe recordar que el Muelle gaditano sigue sin ser utilizado como puerto base de ninguna naviera aunque de manera esporádica y, a veces, de manera silenciosa, se llevan a cabo operaciones de embarque y desembarque de pequeños grupos tanto de cruceristas como de personas que trabajan en el barco y que, por cuestión de estratégia tienen como punto de cambio de tripulación el puerto de Cádiz.

Se prevee que se establecerá como un gasto diario de la tripulación que podría coincidir con otros puertos, entre 20 y 35 euros diarios.

A su vez se da por hecho que dejará bien claro el impacto económico notable que significa para el comercio, la restauración, el transporte así como para los operadores turísticos.

En definitiva confirmará que es un sector que genera de manera sostenida empleo indirecto, a la vez que fortalece el tejido comercial y de proveedores locales que miran al puerto con alegría y se tocan la cartera cada vez que ven entrar un crucero por la bocana del puerto de Cádiz.

Y, ojo, muy a tener en cuenta que se trata de un sector en el que se aprecia que la temporada alta se encuentran en el otoño y la primavera, momentos en los que el turismo tradicional, no ligado al turista llegado por mar, se encuentra en horas algo más bajas, aunque Cádiz se puede enorgullecer de que hay turistas por sus calles a lo largo de todo el año.

Todo apunta a que Cádiz confirmará la tendencia nacional: el crucerismo, cuando se gestiona con una estrategia clara, actúa como motor económico urbano, diversifica el consumo y fortalece sectores que van mucho más allá del recinto portuario y que cruzan más allá de la reja que sigue separando la actividad económica entre lo que ocurre en el interior del puerto y lo que ocurre fuera de las fronteras gobernadas por la ex alcaldesa Teófila Martínez.