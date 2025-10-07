¿Cuánto se dejan realmente los cruceristas en una ciudad como la de Cádiz?

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) volverá a medir el impacto económico que el sector genera en el entorno. Para ello, realizará un nuevo Estudio de Impacto Económico de la actividad del puerto de la Bahía de Cádiz, siguiendo en esta ocasión la guía propuesta por Puertos del Estado y basando el análisis en los datos económicos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Estas condiciones, entre otras, están reflejadas en el pliego de prescripciones técnicas que rige el contrato para la asistencia técnica para la elaboración del estudio, que sale con un importe de licitación de 45.000 euros más iva.

Hay comercios que han sabido adaptarse a la demanda de los cruceros.. / Julio González

El nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario de titularidad estatal contempla en su línea estratégica 12 “Puertos comprometidos con su ciudad”, como objetivo general de gestión, el dar a conocer el puerto para que el ciudadano lo haga suyo, considerando muy útil la realización de estudios de impacto económico que constate la relevancia del puerto para su entorno y/o la dependencia económica con respecto al mismo.

En este mismo sentido, la Autoridad Portuaria tiene como objetivo “ser generador de riqueza y empleo e impulsor del desarrollo económico y social de su entorno, fomentando la prosperidad, competitividad y productividad de las empresas que utilizan sus servicios”.

Es clave, por tanto, evaluar periódicamente el impacto socioeconómico que el puerto tiene en la economía gaditana y su entorno, para poner en valor tanto su contribución en términos de Valor Añadido Bruto como en términos de empleo.

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya se han impulsado tres estudios de esta naturaleza: el primero con datos de 1998, el segundo con información referida a 2004 y 2006 y, por último, un tercero utilizando como año de referencia 2014, en el que se constató que la actividad portuaria genera casi 11.000 empleos en la Bahía de Cádiz.

En el estudio se analizará la aportación económica de la actividad desarrollada en el puerto de la Bahía de Cádiz desde el punto de vista de sus tráficos, cuantificándola en términos de las principales variables macroeconómicas, como lo son el número de empleos, facturación y Valor Añadido Bruto, salarios brutos, ingresos fiscales, etc.

La investigación incluirá asimismo la actividad de la pesca y el avituallamiento, e igualmente deberá tener en cuenta la dependencia estructural, así como la actividad ampliada relativa a la inversión tanto pública como privada.

El periodo de ejecución será de 12 meses.