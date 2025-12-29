El puerto de Cádiz estrenará una terminal frigorífica sostenible para impulsar la logística alimentaria

El puerto de Cádiz avanza hacia una logística más moderna y sostenible con la construcción de una nueva terminal frigorífica de alta eficiencia promovida por GreenYellow y PTP España. El proyecto, presentado esta semana, integra un sistema centralizado de refrigeración con refrigerante natural (NH₃) y una planta solar fotovoltaica ubicada en la cubierta, lo que permitirá situar a la instalación como un referente en sostenibilidad en el ámbito alimentario.

El complejo supera los 14.500 metros cuadrados de superficie cubierta y contará con cámaras diseñadas para trabajar a dos temperaturas diferenciadas: –10 grados para frutas y verduras y –30 grados para carne, pescado y marisco. La tecnología aplicada permitirá reducir el consumo energético en torno a 6,5 GWh anuales y evitar la emisión de 656 toneladas de CO₂, una cifra equivalente a la plantación de cerca de 4.940 árboles.

imagen de archivo de las instalaciones de PTP Group en La Cabezuela / D.C

La cubierta de la terminal albergará una planta fotovoltaica de 1,84 MWp de potencia instalada, con una producción estimada de 2,4 GWh al año. Esta aportación renovable evitará otras 240 toneladas de CO₂ anuales, lo que supone un impacto ambiental equivalente al de más de 6.100 árboles. Aunque la terminal seguirá conectada a la red eléctrica por la elevada demanda de frío, la combinación de energía limpia y refrigeración eficiente marca un salto cualitativo para el puerto gaditano. Según subraya el director de GreenYellow en España, Nicolás Daunis, este proyecto demuestra que la transición energética es “una palanca real de competitividad y sostenibilidad para la industria logística”. La puesta en marcha está prevista para mediados de 2026.

La iniciativa supone también un impulso a la implantación de PTP España en la provincia. La compañía considera que esta nueva terminal le brinda una posición estratégica en el sur de Europa, desde la que podrá reforzar su presencia en Sudamérica, Europa y África, y atender con mayor capacidad las necesidades de la cadena de suministro alimentaria internacional.

Aportación de PTP al desarrollo del puerto desde su implantación en La Cabezuela

La llegada de PTP a La Cabezuela, en Puerto Real, ha supuesto un avance significativo para el crecimiento del puerto de Cádiz. La empresa ha consolidado allí una base operativa que sirve como plataforma para su expansión logística en España y que ya lleva tiempo generando efectos visibles en la actividad portuaria. Su presencia ha permitido dotar a la dársena de una infraestructura frigorífica de última generación que amplía la capacidad del puerto para gestionar mercancías perecederas y atraer nuevos tráficos vinculados a la alimentación y a la industria agroexportadora.

El asentamiento de PTP también ha contribuido a reforzar la proyección internacional del puerto, dado que la compañía opera rutas y conexiones que integran Cádiz en circuitos comerciales entre Europa, África y América Latina. La apuesta por tecnologías más eficientes y por el uso de energía fotovoltaica se suma al compromiso de la empresa con un modelo logístico ambientalmente responsable, lo que favorece la competitividad de la Bahía de Cádiz frente a otros puertos del arco atlántico y mediterráneo.

Además, el desarrollo de esta terminal contribuye a diversificar los servicios del puerto, a incrementar su capacidad operativa y a posicionar a La Cabezuela como uno de los enclaves de mayor potencial de crecimiento dentro del sistema portuario gaditano. La combinación de refrigeración de alta eficiencia, superficie logística disponible y conexión directa con líneas internacionales sitúa a PTP como uno de los actores que más están contribuyendo a la modernización y dinamización del puerto de Cádiz en esta nueva etapa.

La llegada del tren: el impulso definitivo

La trascendencia del proyecto de GreenYellow y PTP será aún mayor con la inminente llegada del tren a La Cabezuela, una infraestructura largamente esperada que transformará la operatividad del recinto. La conexión ferroviaria permitirá que las mercancías refrigeradas puedan salir por tierra con mayor rapidez y a menor coste, lo que incrementará de manera notable la eficiencia de la cadena logística.

La terminal ferroviaria hará posible que productos frescos y congelados entren y salgan del puerto con una agilidad sin precedentes, lo que reforzará el atractivo de La Cabezuela para operadores nacionales e internacionales. La combinación de frío industrial de última generación, energía renovable y conectividad ferroviaria convertirá la dársena en un enclave logístico de primer orden y aumentará significativamente los beneficios de las empresas que ya operan allí, entre ellas PTP.