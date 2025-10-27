PTP Group consolida su posicionamiento en el Puerto de la Bahía de Cádiz

El grupo pisa firme en el viejo continente y consolida su desembarco en España con el desarrollo de dos terminales logísticas de altos estándares. En diálogo con Diego Nieves, Director y Country Manager de la filial PTP España, pudimos saber más acerca de las terminales y las actividades que la empresa impulsa en la zona de La Cabezuela del Puerto de Cádiz.

Además nos comenta que en conjunto con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y diferentes entidades integrantes de la comunidad portuaria, se están llevando adelante diferentes iniciativas conjuntas para impulsar el desarrollo de actividades que beneficien al sector portuario de esta ciudad.

PTP Group

Respecto de las terminales con las que PTP España cuenta: “La primera es nuestra terminal de Cargas Generales, situada en la zona de ‘La Cabezuela’ del Puerto Cádiz la cual está en marcha desde septiembre del año pasado, donde estamos operando principalmente graneles y mercancías de grado alimentario. Cabe destacar que esta terminal está construida respetando altos estándares constructivos y detalles de alta calidad, permitiendo el almacenaje a gran escala de productos Bio y productos para consumo humano, tanto a granel como en bultos y breakbulk. Nuestra posición se consolida en este segmento de operación de mercancías el cual requiere altos estándares de calidad, para lo cual están dotadas nuestras instalaciones. Esta terminal va en línea con la visión de nuestra empresa la cual se encarrila hacia instalaciones que sean sostenibles y con mucho cuidado en la calidad de servicios, así como de los productos de nuestros clientes. Actualmente está terminal está dividida en cuatro naves diferentes y tiene una capacidad total de 40.000 toneladas de granos a granel, pudiendo almacenar y operar de manera simultánea, cuatro productos de manera diferente sin riesgo de contaminación cruzada. Esta terminal aún tiene la capacidad de crecimiento para una segunda etapa constructiva de expansión de unos 12.000 m2, lo que le nos daría una capacidad incremental de 60.000 toneladas adicionales y pudiendo alcanzar las 100.000 toneladas totales de almacenaje, una vez que hayamos construido la segunda etapa. La segunda terminal es la ‘Terminal Fríos’, la cual consta en almacenes frigoríficos que se encuentran en proceso constructivo y estimamos tener full operativa para mediados de 2026. Esta terminal es de una envergadura importante dado que son aproximadamente 15.000 m2 cubiertos y podrá albergar almacenamiento para una capacidad estimada en 20.000 posiciones de palets entre refrigerados y congelados. El posicionamiento de esta Terminal de Fríos en el puerto de Cádiz es estratégico para nuestra empresa, y más aún pensando en la conectividad y capacidad que tiene para acomodar diferentes tipos de buques, entre los que podemos encontrar buques convencionales de bodega reefer, buques Ro-Ro y buques para contenedores de short sea shipping. Cabe destacar que el posicionamiento estratégico que tiene el puerto de Cádiz actualmente sitúa esta terminal en el paso de los buques que hacen hemisferio Sur-Norte por el océano Atlántico y también Este-Oeste a través del Mediterráneo, sin más la cercanía de Cádiz con el norte de África y la costa Oeste de África, lo sitúa en una posición estratégica para la creciente actividad de los buques Ro-Ro. Asimismo, que en esta dirección, nuestra Terminal de Fríos contará con un centro de control fronterizo dentro de sus instalaciones, permitiendo dotar a la Zona de la Cabezuela del Puerto de Cádiz, sumando con la rampa Ro-Ro Situada en esta terminal, como una alternativa eficiente para el tráfico creciente en conexión con el norte de África. Por otro lado, la conectividad con el Ferrocarril de cargas desarrollada recientemente hasta la zona de la Cabezuela impulsada por la Autoridad Portuaria de Puerto de la Bahía de Cádiz, logra dinamizar el flujo logístico y dotar a este sector con una eficiencia que permite alcanzar ahorro en costos y proponer modo intermodal para el flujo de Comercio internacional entre los dos continentes, y en esto PTP pretende ser una solución a la congestión que se genera en momentos picos en el cruce del estrecho”.

PTP Group

Diego Nieves, Director y Country Manager de la filial PTP España, destaca que PTP Group también cuenta con filiales en PTP Group y actualmente nos encontramos desarrollando una posición con alternativa logística en el puerto de Rotterdam. Es un claro ejemplo de la interconectividad que brinda nuestro grupo a través del posicionamiento estratégico de todas sus filiales. La demanda de los clientes actualmente va hacia el lado de integración vertical de los servicios logísticos, buscando simplificar las cadenas logísticas y de valor, en el cual PTP Group se configura como un jugador internacional de primera línea. Por otro lado, PTP Group es el operador de la principal Zona Franca de Argentina, la Zona Franca Santafesina, donde el año pasado ha puesto en marcha un puerto multipropósito para dar soluciones logísticas y consolidar en formato de Hub estratégico el posicionamiento en el Cono Sur, a través de esta terminal se consolida la operación para sus principales clientes y distribución en todo Sudamérica y conectando al resto de sus filiales.