El puerto de Cádiz prevé 337 escalas de crucero en 2026, más las de la Belle de Cadix

Comparativa de la longitud del crucero Arvia, uno de los más grandes que visita Cádiz y el campo del fúbtol del Nuevo Mirandilla así como la altura del buque en comparación con la del Pirulí de Telefónica

El puerto de la Bahía de Cádiz afronta 2026 con unas previsiones prácticamente calcadas a las registradas durante este año. Según los datos avanzados por la Autoridad Portuaria, actualmente figuran en agenda 337 escalas de crucero para el próximo ejercicio, una cifra que vuelve a situar a Cádiz como uno de los destinos con mayor movimiento de cruceristas del sur de Europa. A esta programación habría que añadir, como es habitual, las escalas del Belle de Cadix, el mini crucero de lujo que opera durante todo el año y que suele realizar unas 45 visitas anuales, pernoctando en torno al 80% de las ocasiones. Si se cumplen las previsiones, el total ascendería a 382 escalas en 2026, un volumen casi idéntico al que la APBC espera cerrar al término de este 2025.

La evolución del tráfico crucerístico mantiene un patrón estable: primavera y otoño continúan siendo los periodos de mayor intensidad, con un calendario muy cargado entre marzo y junio, y nuevamente entre septiembre y noviembre. Por el contrario, enero y febrero vuelven a mostrarse como los meses más flojos. El detalle mensual permite observar un reparto bastante equilibrado en el núcleo del año: abril (45), octubre (44), noviembre (39) y junio (34) vuelven a encabezar la actividad, mientras que los meses centrales del verano mantienen cifras relevantes —31 escalas en agosto y 27 en julio— que confirman que Cádiz también funciona como destino atractivo en temporada alta.

A pesar de la elevada cifra anual, el calendario demuestra que la presencia de cruceros no es homogénea. De los 365 días del año, 158 pasarán previsiblemente sin barcos atracados en el muelle, lo que representa un 43% del total. En otros 118 días habrá un único crucero en la dársena; 57 días registrarán dos simultáneos; 29 jornadas contarán con tres barcos, y sólo en tres fechas puntuales se espera la coincidencia de cuatro unidades. A todos estos datos habrá que añadir, una vez más, la actividad independiente del Belle de Cadix.

Otro indicador que se mantiene en la línea del presente ejercicio es el número de embarcaciones que pernoctarán en la ciudad. Las previsiones apuntan a una cifra cercana a las 70 pernoctaciones, muy similar a la contabilizada durante 2025. Este dato resulta especialmente relevante porque los barcos que permanecen más tiempo en puerto generan una mayor interacción turística con la ciudad y, por tanto, un impacto económico más significativo.

Comparativa 2025–2026 e impacto económico estimado

Aunque las cifras de escalas previstas para 2026 prácticamente replican las de 2025, la evolución del mercado internacional de cruceros invita a analizar el impacto económico que el turismo marítimo está dejando en la ciudad. Tomando como referencia el gasto medio por crucerista establecido en el último estudio de la Junta de Andalucía (2016), que fija un promedio de 40,6 euros por pasajero en puerto de escala, podemos esbozar una estimación aproximada del impacto económico actual.

El puerto de Cádiz visto desde las alturas durante una de las muchas concentraciones de cruceros que se dan a lo largo del año.. / Jesús Marín

Si se parte de la tendencia de estos últimos años, Cádiz ha venido recibiendo en torno a cientos de miles de cruceristas anuales —muchos de ellos procedentes de grandes navieras internacionales—, lo que permitiría situar el impacto económico del año 2025 en varios millones de euros generados directamente a través del gasto en comercios, restauración, transporte, excursiones y otros servicios vinculados a la experiencia en destino. De mantenerse el volumen de pasajeros en 2026 y replicarse prácticamente el mismo número de escalas, el impacto económico asociado debería ser muy similar, salvo variaciones puntuales derivadas de la tipología de los barcos o la duración de sus estancias.

En cualquier caso, la referencia de 40,6 euros por crucerista —o hasta 200 euros si se trata de puerto base— ha quedado desfasada respecto a la realidad actual, donde los precios medios y el gasto turístico han experimentado un notable incremento durante la última década. Esta desactualización subraya la necesidad de disponer de una herramienta de análisis más ajustada al contexto económico presente.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz es consciente de que los datos disponibles sobre el impacto económico del turismo de cruceros se basan en un estudio de 2016, cuyos valores ya no reflejan el gasto real del visitante actual. Por este motivo, la institución tiene previsto encargar un nuevo informe de impacto económico que permita actualizar las cifras y evaluar con precisión cuánto aporta la actividad crucerística a la ciudad en un contexto de precios y hábitos de consumo muy diferentes a los de hace casi una década. La intención es contar con un análisis riguroso que sirva de base para la planificación turística y portuaria de los próximos años.