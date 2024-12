El puerto de Cádiz, a un paso de integrarse de una vez con la ciudad

Cádiz/No es un huevo que se echa a freir. Puede que cuando el proceso finalice no estén ni como presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz Teófila Martínez, ni como alcalde, Bruno García.

Ciudades como Valencia, Barcelona o Bilbao han tardado mucho en materializar una integración que no sólo se basa en algo tan fácil como sería quitar la reja sino que se trata de un largo proceso que empezará con unas obras pero que se irá completando con el tiempo, a medida que la ciudad vaya dándole el uso más adecuado y fructífero a ese suelo que quedará libre, en breve, en cuanto los contenedores se trasladen a la nueva terminal.

Es un proceso lento, tal y como ha avisado ya en varias ocasiones la ex alcaldesa Teófila Martínez. Es un proceso en el que se irán incorporando usos y elementos que ahora mismo no están escritos en ningún plan pues será la propia dinámica del proceso la que irá dándole forma. Y es más, es una apuesta que hace el puerto y la ciudad que puede salir bien o no.

El punto de partida es relativamente fácil, ya que fue la propia ciudadanía la que, mediante una serie de consultas, expresó lo que el gaditano, en boca de sus entidades vecinales, instituciones, organismoa y asociaciones, expresaron firmemente: su rechazo a que ese suelo que quedará pronto libre (335.000 metros cuadrados) se use para vivienda.

La ciudad ve en ese suelo una oportunidad, posiblemente la única y la última, para desarrollar una vertiente que termine por convertirse en fuente de creación de riqueza y empleo para la ciudad, algo que posiblemente evitaría o pondría freno a la despoblación que sufre a día de hoy.

Esos planes iban plasmados en el documento que en días pasados le entregaba Teófila Martínez, en mano al alcalde de Cádiz, Bruno García.

Tras ser aprobado por Puertos del Estado, la entrega al Ayuntamiento del proyecto es el paso previo a su licitación, que tendrá lugar en los próximos días, antes de quedar ya a exposición pública para que la ciudadanía pueda conocer al detalle qué tiene planeado hacer la Autoridad Portuaria con el Muelle y, sobre todo, con los 335.000 metros cuadrados que dejarán libres los contenedores una vez que se trasladen a la nueva terminal en los próximos años.

Ahora será el alcalde el que tendrá que buscar la forma de sacarle el máximo jugo a esos metros que le han llegado a la ciudad caídos del cielo como la única o la última oportunidad para desarrollarse.

Según ha recordado la presidenta de la Autoridad Portuaria, este último hito administrativo culmina un proceso de muchos meses de trabajo en el que ha destacado la coordinación y consenso entre ambas administraciones con el objetivo de conseguir un resultado final favorable para todas las partes.

En este sentido, Teófila Martínez ha insistido en la idea de que “en los procesos de integración no debe haber vencedores y vencidos, sino que, si se hacen desde el consenso y la cooperación, tanto puerto como ciudad serán ganadores”.

El alcalde, por su parte, afirmó que la integración puerto-ciudad “es una gran oportunidad para Cádiz porque la ciudadanía va a poder disponer de nuevos espacios y, ademas, se va a poder generar actividad económica y, por lo tanto, empleos”.

La urbanización del frente del Muelle Ciudad será la primera intervención del proceso de integración del puerto en la ciudad de Cádiz que, como se sabe, abarca una superficie de 335.000 metros cuadrados, donde se incluyen también otros espacios como los muelle Reina Victoria, Alfonso XIII y Reina Sofía y Paseo Pascual Pery y Punta de San Felipe.