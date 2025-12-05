El puerto de Cádiz recibirá más de 7.200 cruceristas durante el puente festivo

El puerto de Cádiz afrontará uno de los puentes festivos más intensos de los últimos años con la llegada de 7.247 cruceristas repartidos en cinco escalas entre el 6 y el 9 de diciembre, un movimiento que confirma el crecimiento sostenido del turismo de cruceros en temporada baja y la consolidación de la ciudad como escala de referencia en el Atlántico y el sur de Europa. La primera de las llegadas será el 6 de diciembre, cuando haga escala el Nautica, un elegante barco de Oceania Cruises que traerá 585 pasajeros, mayoritariamente estadounidenses, en una jornada de operación en el Muelle Ciudad que previsiblemente atraerá a centenares de visitantes al casco histórico. El Nautica, modernizado en profundidad en el programa OceaniaNEXT, es conocido por su gastronomía de alto nivel y por un estilo de navegación tranquilo destinado a viajeros con interés cultural, lo que suele traducirse en un gasto en destino notable y en excursiones de día completo hacia Cádiz, Jerez y la Bahía.

El ritmo de afluencia crecerá de forma significativa el domingo 7, cuando el puerto reciba dos cruceros de manera simultánea, una combinación poco habitual en diciembre. Por un lado llegará el Marella Voyager, con 1.500 pasajeros, un buque orientado principalmente al mercado británico, aunque sin nacionalidad predominante confirmada por fuentes municipales para esta escala concreta. Se trata de una de las unidades más versátiles de Marella Cruises, recientemente reformada, con un marcado carácter familiar y de ocio, que suele generar una presencia constante de turistas en la zona comercial del centro. Apenas una hora más tarde se prevé la llegada del Queen Victoria, con 2.014 pasajeros, un buque emblemático de Cunard Line conocido en todo el mundo por su estilo clásico inglés, sus salones de té, bibliotecas tradicionales y un diseño interior inspirado en los antiguos transatlánticos. La naviera no indica una nacionalidad dominante para esta escala, aunque es habitual encontrar a bordo una mezcla de británicos, estadounidenses y australianos. La presencia de este barco suele despertar un interés especial entre los aficionados a los cruceros y entre quienes siguen la evolución de la histórica compañía británica.

El lunes 8 de diciembre sumará un nuevo impulso con la escala del Viking Sea, que llegará con 698 pasajeros, nuevamente con predominio estadounidense. Este buque representa el concepto de “lujo tranquilo” por el que Viking ha ganado reputación mundial: interiores minimalistas, espacios amplios, ausencia de masificación y una fuerte orientación a los contenidos culturales. Los pasajeros de Viking suelen mostrar un interés especial por las visitas guiadas al casco histórico y por la gastronomía local, lo que convierte sus escalas en particularmente beneficiosas para el comercio y la hostelería. El Muelle Ciudad será también el punto de atraque de esta escala.

El puente cerrará el martes 9 con la llegada del Norwegian Sky, uno de los barcos más populares de Norwegian Cruise Line (NCL), que traerá 2.450 pasajer@s. Aunque no se especifica por parte del Ayuntamiento la nacionalidad destacada para esta visita, NCL suele operar itinerarios con una mayoría de viajeros estadounidenses y canadienses, especialmente en los meses de otoño e invierno. El Norwegian Sky, reformado en los últimos años, se caracteriza por su amplia oferta de ocio, restauración y entretenimiento, lo que incrementa el flujo de visitantes en la zona portuaria y en el casco histórico durante toda la jornada.

Con este conjunto de escalas, el balance del puente deja varias conclusiones relevantes: la llegada de más de 7.200 cruceristas, la participación de cinco navieras distintas que combinan turismo cultural, familiar y de lujo, dos jornadas con doble escala, y un claro protagonismo de los viajeros estadounidenses, presentes de forma mayoritaria en los barcos de Oceania, Viking y, previsiblemente, NCL. Todo ello refuerza la posición de Cádiz como puerto clave en las rutas de invierno, capaz de mantener una actividad turística sólida en un mes tradicionalmente tranquilo y de atraer a un público internacional diverso que encuentra en la ciudad un destino atractivo por su patrimonio, gastronomía y autenticidad.