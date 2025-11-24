El puerto de Cádiz gana peso en el sector crucerístico con un notable aumento de pernoctaciones
Más de 30.000 cruceristas pasaron la noche atracados a los muelles gaditanos a lo largo de lo que llevamos de año
Refuerza su atractivo para navieras premium con un crecimiento del 11,8 % en escalas con 'overnight', modelo que incrementa el gasto turístico, revitaliza la hostelería local y permite a los cruceristas explorar con calma la ciudad y su entorno
Los cruceros de lujo prefieren "dormir" en el puerto de Cádiz
El puerto de Cádiz ha registrado en lo que va de año un incremento importante en las escalas con overnight, es decir, cuando los cruceros permanecen al menos una noche en la ciudad. Según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, estas pernoctaciones han crecido un 11,8 % en comparación con noviembre de 2024, alcanzando los 65 buques, diez más que en el mismo período del año anterior.
Hasta ahora, 30.322 pasajeros han pasado la noche en Cádiz, lo que representa un 12,5 % más que en 2024. Entre los barcos que más han contribuido a este crecimiento destacan la Belle de Cadix, con 37 pernoctaciones, y grandes cruceros como el MSC Musica, el Costa Favolosa y el Costa Pacifica, todos con más de 3.100 pasajeros en sus estancias nocturnas.
Este aumento de pernoctaciones es también una muestra clara de que el puerto de Cádiz se está haciendo más grande, más competitivo y mejor posicionado dentro del sector, consolidándose como una opción cada vez más atractiva para las navieras que operan con cruceros premium y de lujo. Estas compañías buscan destinos capaces de ofrecer una experiencia cultural completa, una logística eficiente y una ciudad con personalidad propia; un perfil que Cádiz cumple con creces y que explica en parte el crecimiento que está experimentando.
Este modelo de estancia prolongada tiene un impacto económico muy superior al de las escalas convencionales: los pasajeros, libres de prisas, dedican más tiempo a cenar, comprar, pasear y participar en actividades culturales. Ello beneficia a los sectores de hostelería, guías turísticos, transportes y comercio, especialmente durante la tarde y la noche, cuando la ciudad se convierte en un escenario vivo.
La pernoctación también favorece un turismo más sostenible y equilibrado, ya que los visitantes se reparten entre distintos barrios, el casco histórico, playas y zonas menos céntricas. Al disponer de más tiempo, muchos cruceristas optan por excursiones a poblaciones cercanas como Jerez, El Puerto de Santa María, Sanlúcar o la Sierra de Cádiz, ampliando los beneficios económicos más allá de la capital.
No es siempre una cuestión logística
Otra ventaja clave es que este tipo de escalas con overnight es especialmente común en cruceros de gama premium o de lujo, que priorizan destinos con atractivo cultural y una oferta auténtica. Cádiz, con su herencia histórica, su gastronomía y su animada vida nocturna, reúne muchas de estas características.
Para los cruceristas, dormir en Cádiz, así como en cualquier puerto en el que se haga habitual esta práctica de las navieras. no es simplemente una cuestión logística, sino una oportunidad para vivir la ciudad, conocer su casco antiguo con calma, disfrutar de sus restaurantes locales y empaparse del ambiente desde el atardecer hasta la madrugada. Asimismo, tienen la posibilidad de explorar los alrededores al día siguiente, visitando pueblos cercanos que ofrecen una visión más completa de la provincia.
Además, este incremento en las pernoctaciones refuerza la idea de que el puerto gaditano está ganando relevancia y capacidad, ofreciendo infraestructuras y servicios que lo hacen cada vez más atractivo para navieras del segmento alto. La llegada de estos barcos de lujo no solo contribuye a mejorar la imagen del destino, sino que introduce un perfil de viajero con un nivel de gasto más elevado, lo que multiplica el impacto positivo sobre la economía local.
Desde la perspectiva local, la hostelería, el comercio y el tejido turístico se benefician enormemente: los visitantes prolongan su presencia en la ciudad, gastan más horas, participan en experiencias culturales y consumen en más tipos de servicios. Además, el hecho de atraer navieras de lujo refuerza la reputación de Cádiz como destino estratégico de alto valor en el mapa crucerístico.
De cara a lo que resta del año, se proyectan siete pernoctaciones adicionales, lo que elevaría el total a 72 buques overnight en 2025, doce más que en 2024. Esto confirma que la ciudad no solo está en una fase de crecimiento cuantitativo, sino que está consolidando una evolución cualitativa hacia un modelo turístico más sostenible, rentable y experiencial.
Las navieras venden cruceros con noche incluida en puertos como el de Barcelona
En el Mediterráneo, varios puertos se han consolidado como destinos clave para cruceros que programan estancias nocturnas, una tendencia que ha crecido entre las navieras premium que ofrecen itinerarios más pausados. Entre esos puertos destacan Barcelona, Venecia, Nápoles, La Valeta (Malta) y Marsella, todos ellos recurrentes en rutas con pernoctaciones.
En Barcelona, por ejemplo, algunos itinerarios de cruceros incluyen noches en puerto para permitir a los pasajeros disfrutar de la ciudad con más profundidad. Así lo hace Viking Cruises en su ruta Mediterranean Odyssey, que contempla un overnight en la ciudad para explorar su vida nocturna, cultura y gastronomía sin prisas.
Venecia es otro gran punto de parada: en cruceros de lujo, como los de Regent Seven Seas, se contemplan múltiples noches en puerto o incluso “in-port overnights” (Immersive Overnights), lo que da a los viajeros la oportunidad de descubrir la ciudad al anochecer y al amanecer.
También Nápoles figura en ese tipo de itinerarios intensos: en la colección Immersive Overnights de Regent se ofrece pernoctación para que los pasajeros puedan explorar con más calma la ciudad y sus alrededores, como Pompeya, Capri o la costa de la Campania.
La Valeta (Malta) es especialmente apreciada en rutas de lujo. Regent, por ejemplo, ha programado escalas nocturnas que permiten a los cruceristas experimentar la ciudad con tranquilidad, disfrutar de su patrimonio y pasear por sus calles históricas.
Por su parte, Marsella también aparece en itinerarios con pernoctación según algunas navieras: esos “overnights” permiten a los pasajeros conocer la Provenza, vivir la ciudad al atardecer y aprovechar más el enclave mediterráneo con tranquilidad.
Este fenómeno de pernoctaciones se está volviendo más frecuente especialmente entre líneas de crucero de alto nivel, ya que pueden permitirse itinerarios más relajados y diseñados para ofrecer una inmersión cultural completa. La estrategia de estas navieras refuerza el atractivo de estos puertos como destinos más que como escalas, transformando la forma en que los viajeros viven el Mediterráneo.
