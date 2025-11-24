El puerto de Cádiz gana peso en el sector crucerístico con un notable aumento de pernoctaciones

Imagen de archivo de la Autoridad Portuaria con un crucero atracado en Cádiz a la caída de la noche

El puerto de Cádiz ha registrado en lo que va de año un incremento importante en las escalas con overnight, es decir, cuando los cruceros permanecen al menos una noche en la ciudad. Según la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, estas pernoctaciones han crecido un 11,8 % en comparación con noviembre de 2024, alcanzando los 65 buques, diez más que en el mismo período del año anterior.

Hasta ahora, 30.322 pasajeros han pasado la noche en Cádiz, lo que representa un 12,5 % más que en 2024. Entre los barcos que más han contribuido a este crecimiento destacan la Belle de Cadix, con 37 pernoctaciones, y grandes cruceros como el MSC Musica, el Costa Favolosa y el Costa Pacifica, todos con más de 3.100 pasajeros en sus estancias nocturnas.

Este aumento de pernoctaciones es también una muestra clara de que el puerto de Cádiz se está haciendo más grande, más competitivo y mejor posicionado dentro del sector, consolidándose como una opción cada vez más atractiva para las navieras que operan con cruceros premium y de lujo. Estas compañías buscan destinos capaces de ofrecer una experiencia cultural completa, una logística eficiente y una ciudad con personalidad propia; un perfil que Cádiz cumple con creces y que explica en parte el crecimiento que está experimentando.

Las pernoctaciones generan un gasto turístico más elevado y distribuido, con repercusión directa sobre restaurantes, comercios, transporte y empresas de visitas guiadas

Este modelo de estancia prolongada tiene un impacto económico muy superior al de las escalas convencionales: los pasajeros, libres de prisas, dedican más tiempo a cenar, comprar, pasear y participar en actividades culturales. Ello beneficia a los sectores de hostelería, guías turísticos, transportes y comercio, especialmente durante la tarde y la noche, cuando la ciudad se convierte en un escenario vivo.

La pernoctación también favorece un turismo más sostenible y equilibrado, ya que los visitantes se reparten entre distintos barrios, el casco histórico, playas y zonas menos céntricas. Al disponer de más tiempo, muchos cruceristas optan por excursiones a poblaciones cercanas como Jerez, El Puerto de Santa María, Sanlúcar o la Sierra de Cádiz, ampliando los beneficios económicos más allá de la capital.

No es siempre una cuestión logística

Otra ventaja clave es que este tipo de escalas con overnight es especialmente común en cruceros de gama premium o de lujo, que priorizan destinos con atractivo cultural y una oferta auténtica. Cádiz, con su herencia histórica, su gastronomía y su animada vida nocturna, reúne muchas de estas características.

Durante las grandes regatas de los buques escuela es habitual ver de noche barcos atracados en el puerto de Cádiz / Jesús Marín

Para los cruceristas, dormir en Cádiz, así como en cualquier puerto en el que se haga habitual esta práctica de las navieras. no es simplemente una cuestión logística, sino una oportunidad para vivir la ciudad, conocer su casco antiguo con calma, disfrutar de sus restaurantes locales y empaparse del ambiente desde el atardecer hasta la madrugada. Asimismo, tienen la posibilidad de explorar los alrededores al día siguiente, visitando pueblos cercanos que ofrecen una visión más completa de la provincia.

Además, este incremento en las pernoctaciones refuerza la idea de que el puerto gaditano está ganando relevancia y capacidad, ofreciendo infraestructuras y servicios que lo hacen cada vez más atractivo para navieras del segmento alto. La llegada de estos barcos de lujo no solo contribuye a mejorar la imagen del destino, sino que introduce un perfil de viajero con un nivel de gasto más elevado, lo que multiplica el impacto positivo sobre la economía local.

Desde la perspectiva local, la hostelería, el comercio y el tejido turístico se benefician enormemente: los visitantes prolongan su presencia en la ciudad, gastan más horas, participan en experiencias culturales y consumen en más tipos de servicios. Además, el hecho de atraer navieras de lujo refuerza la reputación de Cádiz como destino estratégico de alto valor en el mapa crucerístico.

De cara a lo que resta del año, se proyectan siete pernoctaciones adicionales, lo que elevaría el total a 72 buques overnight en 2025, doce más que en 2024. Esto confirma que la ciudad no solo está en una fase de crecimiento cuantitativo, sino que está consolidando una evolución cualitativa hacia un modelo turístico más sostenible, rentable y experiencial.