El puerto de Cádiz crece a doble dígito mientras el sistema portuario español se estanca

El tráfico de contenedores aguarda lo que aún está por llegar con la futura terminal de carga aún sin estrenar.

El puerto de la Bahía de Cádiz mantiene una evolución claramente expansiva en los once primeros meses del año, en contraste con la estabilidad contenida del sistema portuario español, según reflejan los últimos datos publicados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) y por Puertos del Estado.

Hasta noviembre, el tráfico total general en la Bahía de Cádiz alcanzó las 5.094.951 toneladas, lo que supone un incremento del 15,5% respecto al mismo periodo de 2024. Este crecimiento se sitúa muy por encima de la media nacional, ya que los puertos de interés general movieron 511 millones de toneladas, con un descenso del 0,4% interanual, confirmando un escenario de recuperación lenta tras la caída registrada a finales del verano.

El principal motor del crecimiento gaditano ha sido el tráfico de graneles líquidos, que acumula 1.008.125 toneladas y un aumento del 98,69%, una subida muy superior a la registrada en el conjunto del sistema portuario, donde este tipo de mercancía crece apenas un 0,3%, hasta los 164,6 millones de toneladas. En ambos casos, no obstante, se constata una tendencia al alza, lo que sitúa a Cádiz alineado con la dinámica nacional, aunque con una intensidad mucho mayor.

En el caso de los graneles sólidos, la comparativa es aún más favorable para el puerto gaditano. Mientras Cádiz incrementa este tráfico un 7,92%, alcanzando 1.697.204 toneladas, los puertos españoles en su conjunto registran un descenso del 3,5%, con un acumulado de 75,2 millones de toneladas, lo que evidencia una divergencia clara de tendencia.

La mercancía general también muestra comportamientos diferenciados. En Cádiz suma 2.252.102 toneladas, con un incremento del 2,19%, mientras que a nivel estatal este tráfico logra romper la tendencia negativa con un leve aumento del 0,3%, apoyado en el crecimiento de la mercancía convencional. En ambos casos se aprecia una estabilización, aunque el crecimiento vuelve a ser más intenso en el enclave gaditano.

El tráfico de contenedores presenta una evolución más contenida en Cádiz. El tráfico lolo alcanza 1.304.168 toneladas, con un aumento del 0,75%, aunque descienden tanto el número de contenedores como los TEUs, con caídas del 2,15% y 2,52%, respectivamente. Esta evolución contrasta con el ámbito nacional, donde los TEUs aumentan un 3,1%, hasta 17,2 millones de unidades, impulsados especialmente por el tráfico import-export, que crece un 9%.

En cuanto al tráfico rodado, Cádiz vuelve a situarse en sintonía con la tendencia general. El tráfico con Canarias alcanza las 853.632 toneladas, con un incremento del 1,73%, mientras que el tráfico ro-ro en los puertos españoles crece un 2,9%, hasta los 69,1 millones de toneladas.

El movimiento de pasajeros muestra también una evolución positiva en ambos ámbitos. En Cádiz, la línea regular con Canarias suma 42.222 pasajeros, con una subida del 12,52%, mientras que el tráfico de pasajeros por los puertos españoles crece un 4,1%, rozando los 40 millones de movimientos.

Por último, el tráfico de cruceros mantiene un comportamiento mixto en el puerto gaditano. Hasta noviembre se contabilizan 318 escalas, un 2,91% más, aunque el número de pasajeros desciende un 10,32%, hasta los 590.131, debido al menor tamaño medio de los buques, una variable que no se detalla en el balance nacional.

En conjunto, los datos confirman que el puerto de la Bahía de Cádiz mantiene una senda de crecimiento sostenido, claramente por encima de la media del sistema portuario español, apoyado en la fortaleza de los graneles y en la diversificación de tráficos, en un contexto nacional marcado por la estabilidad y la recuperación gradual.