El puerto de Cádiz acoge la última gran concentración de cruceros del año

Un grupo de cruceristas prefirieron recorrerse la capital en bicicleta aprovechando el carril especial para este tipo de vehículos que circunvala toda la ciudad

El puerto de la Bahía de Cádiz se encamina hacia un nuevo cierre histórico que podría llegar a rozar muy de cerca al número de escalas de cruceros registradas en 2024. El balance del año pasado desveló que amarraron en el Muelle gaditano un total de 333 buques turísticos, mientras que este año la cosa podría terminar en 330 escalas.

De estas 330 escalas de cruceros previstas para este 2025, 44 se corresponden con los meses de noviembre y 25 con el de diciembre. El año se situaría en el segundo puesto después de 2024 que fue el periodo en el que se registraron más buques.

Lo que sí resulta especialmente peculiar es que este nuevo año de récord quedará un poco más a la cola en cuanto al número de pasajeros, fruto de la llegada de barcos de menor tamaño, aunque de mayor categoría premium.

El puerto de Cádiz sigue siendo uno de los más atractivos para las mejores navieras del mundo para traerse de turismo a sus clientes / Lourdes de Vicente

Cierto es que si a las 330 escalas con las que terminará este año se suman las aproximadamente 40 del crucero fluvial La Belle de Cadix los registros podrían cambiar, pero eso, al fin y al cabo es hablar sólo de cifras cuando lo que importa realmente es que el puerto de Cádiz vaya mejorando en servicios e infraestructuras y siga siendo uno de los preferidos por las grandes navieras del mundo a la hora de confeccionar sus rutas anuales por el Mediterráneo o por el Atlántico.

A su vez, destacar que entre los hitos del año destacan 14 primeras visitas, varias jornadas de triple escala y un claro viraje hacia el turismo de cruceros de alta gama, de manera que una jornada como la de este miércoles, con cuatro cruceros se convierte en una de las mayores concentraciones del año.

Dos de los cruceros atracados este miércoles en el puerto de Cádiz / Lourdes de Vicente

Estos cuatro cruceros llegados este miércoles a la ciudad, el Europa, el Aida Cosma, el Sun Princess y el Mein Schiff 7, traerán consigo a más de 13.300 pasajeros (13.369).

De los cuatro buques, tres llegaron a las ocho de la mañana, mientras que el Sun Princess, ubicado junto a la terminal de cruceros principal del puerto de Cádiz, fue algo más madrugador y llegaba a las siete de la mañana procedente de Gibraltar. En cuanto a las salidas, éstas se repartirán entre las seis y las siete de la tarde aunque resulta peculiar que el Europa, el buque que ha estado todo el día ocupando el privilegiado Muelle Ciudad saldrá de Cádiz rumbo a Tánger al filo de la media noche, de lo que se deduce que se trata de un buque más pequeño que el resto de los que nos visitan este miércoles aunque de un nivel superior.

Resulta siempre peculiar que el departamento de Operaciones Portuarias ubique a uno de los cruceros que visitan la ciudad en el Muelle de La Galeona, ubicado en la futura terminal de contenedores, actualmente en proceso de ampliación, aunque esto no supone obstáculo alguno para aquellos cruceristas que quieran bajarse del buque, ya que a pie de escalerilla siempre se encuentran con un bus que les lleva o bien la terminal de cruceristas principal o bien a la satélite para que se lleven a cabo todos los controles tanto a la llegada como a la salida de la ciudad. Todo ello gracias a la buena gestión de consignatarias como Pérez y Cía que se ocupan personalmente de que la estancia de todos estos cruceristas sea lo más placentera posible.

Imagen GPS en la que se observan tres cruceros atracados en la dársena comercial, y un cuarto, el Aida Cosma, amarrado en la futura terminal de contenedores, algo más alejado de la ciudad / Lourdes de Vicente

Basta ver la imagen GPS del puerto en una jornada como la de hoy para entender que no ha habido espacio suficiente para ubicar al Aida Cosma, el segundo más grande de la jornada, con sus 337 metros de eslora. Cabe recordar que actual terminal de carga de Concasa debe estar libre en la medida de lo posible a la vista de que sus tráficos van en aumento y que, además, en el Muelle Marqués de Comillas se encuentra un espectacular ferri de Armas Trasmediterránea, el Volcán de Taidia, que aguarda su entrada en Navantia, programada para dentro de unos días.

De los más de 13.000 cruceristas que han llegado hoy a bordo de estos cuatro cruceros, muchos de ellos, en torno a la mitad se calcula que optarán por disfrutar de excursiones o paseos a pie por el casco histórico de la ciudad, por lo que podrían verse afectados por las precipitaciones que se esperan a partir de las tres de la tarde. El resto de los cruceristas han optado por contratar con la naviera salidas a distintos puntos de la provincia e incluso a Sevilla, sobre todo los que llegan a bordo del Europa, que gozarán de más tiempo libre al permanecer atracados hasta el filo de este miércoles.

Más buques, menos pasajeros

El puerto de la Bahía de Cádiz encara el final de 2025 con cifras que consolidan su posición entre los destinos de cruceros más activos del sur de Europa. Según datos de la Autoridad Portuaria, el recinto gaditano ha contabilizado hasta septiembre 227 escalas y 430.065 cruceristas, lo que supone un aumento del 8% en buques pero un descenso del 9% en pasajeros respecto al mismo periodo del año anterior.

La causa principal de este fenómeno está en el menor tamaño medio de los barcos que han hecho escala. La flota que visita Cádiz presenta un 12% menos de tonelaje bruto, lo que refleja una transformación del modelo: llegan menos megabuques, pero más navíos de lujo o tipo “boutique”, con menos plazas y mayor gasto por turista.

Un cierre de año con gran movimiento

La Autoridad Portuaria prevé que en noviembre el puerto reciba 44 escalas y en diciembre otras 25, en una recta final que consolidará 2025 como uno de los años con más atraques de la historia reciente. En total, Cádiz alcanzará más de 370 escalas, sumando las previstas y las del mini-crucero de lujo Belle de Cadix, que realiza rutas semanales por el Guadalquivir y el Golfo de Cádiz.

Durante estos dos últimos meses del año, se espera la visita de buques como el Costa Diadema, el Norwegian Sky, el Seven Seas Voyager, el Viking Neptune o el Silver Dawn, además de barcos de vela como el Sea Cloud Spirit y el Star Flyer.

Primeras escalas en Cádiz en 2025

De las 14 primeras escalas registradas este año, destacan las de Allura (Oceania Cruises), que llegó por primera vez el 14 de septiembre de 2025, y Le Lapérouse (Ponant), que efectuó su primera visita el 22 de septiembre. Ambos casos ilustran el tipo de buques que Cádiz está atrayendo: naves de tamaño medio y alto estándar, orientadas a clientes con mayor capacidad de gasto.

Días con tres o más escalas simultáneas

El calendario de 2025 también ha dejado jornadas de máxima actividad. En septiembre, Cádiz recibió tres cruceros a la vez en varias ocasiones —los días 3, 17, 24 y 29— con picos de hasta 8.000 pasajeros en una sola jornada. Entre los barcos que coincidieron figuraron el Sky Princess, el Norwegian Sky y el AIDAsella, de manera que la coincidencia de cuatro cruceros de manera simultánea vivida este miércoles en Cádiz no deja de ser siempre una buena noticia tanto para el puerto como para la ciudad.

Balance general del año

El año 2025 está marcado por la diversificación de operadores. Han recalado tanto los gigantes de MSC Cruises (como el MSC Música) como buques de P&O (Arvia), AIDA Cruises (AIDA Cosma) y firmas de lujo como Regent Seven Seas o Silversea. Sin embargo, el número total de cruceristas ha descendido.

En cuanto al año que viene la Autoridad Portuaria aún no ha publicado el calendario definitivo para 2026, varias navieras han confirmado su intención de repetir escala en Cádiz, entre ellas Norwegian Cruise Line, AIDA, P&O Cruises y MSC Cruceros. Los primeros borradores apuntan a que 2026 podría mantenerse en niveles similares o ligeramente superiores a 2025.

Jornada de jueves

Este jueves hará escala en la ciudad de Cádiz el crucero Costa Favolosa, que traerá hasta Cádiz a 2.769 pasajeros, la mayoría procedentes de Brasil o Francia.

El Costa Favolosa llegará a las siete de la mañana y aquí permanecerá hasta las nueve de la noche, de manera que sus más de 2.700 pasajeros podrán disfrutar de su estancia en Cádiz y, con un acceso directo al casco histórico, ya que este buque turístico atracará en el Muelle Alfonso XIII, el más cercano a Estación Marítima de toda la vida.

Como se sabe, el impacto económico de los cruceros es especialmente significativo en el entorno. Según el último estudio realizado por la Junta de Andalucía (2017) sobre el turismo de cruceros en la región, el gasto medio por crucerista y día en puerto de escala se establece en 40,6 euros, por lo que el impacto de esta actividad en los diez primeros meses del ejercicio superaría los 21 millones de euros, a los que habría que sumar también el gasto de los tripulantes.

De esta manera, el cierre de 2025 confirma el cambio de ciclo del turismo de cruceros en Cádiz. El puerto ya no busca solo volumen, sino valor añadido: más escalas, barcos más exclusivos y pasajeros con mayor poder adquisitivo. Con 44 atraques en noviembre, 25 en diciembre y 14 primeras escalas a lo largo del año, la Bahía de Cádiz se consolida como un destino de referencia.