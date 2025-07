Cádiz/Ya es posiblemente absurdo hablar de hechos consumados pero los estibadores, al igual que el resto de la humanidad tienen derecho al pataleo, y hacen uso de las redes sociales para despacharse con tranquilidad y sin esconderse, aunque esto les suponga, en ocasiones, ponerse en el punto de mira de una comunidad portuaria que no termina de ponerse de acuerdo, al menos de cara a la galería del uso que hay que darle al puerto.

Ellos lo tienen claro y así lo sentencian: "El puerto es para los barcos, las vías son para los trenes, los aeropuertos son para los aviones…".

Ganaron en Carnaval y el Ayuntamiento dio muestra de cordura y prefirió no exponerse demasiado. Al final no se equivocó a la vista de que los fuertes temporales que azotaron la provincia en esa época provocaron un grave incidente en el que se vieron involucrados, ni más ni menos, que tres buques de Armas Trasmediterránea, que no fue a más gracias a la pericia, en primer lugar, de los capitanes de los tres buques, y, después, gracias a la rápida intervención de los prácticos y amarradores del puerto de Cádiz.

Los estibadores del puerto de Cádiz reclaman inversión a la APBC en un mantenimiento que ellos consideran vital / https://www.facebook.com/search/top?q=estibadores%20de%20c%C3%A1diz

"Nos dijeron que rectificaban. Que la carpa de Carnaval no iría al Muelle Marques de Comillas, pensamos, un atisbo de sensatez y un respiro temporal. Sin embargo, la tregua, como era de esperarse, fue pasajera. En este verano de 2025, no solo mantienen los conciertos, sino que ya están preparando el terreno para la Copa Sail. De nuevo, la prioridad no es la operativa diaria, la seguridad ni el trabajo; es el evento efímero, el escaparate y, claro está, la foto que tanto les gusta".

Y no queda ahí la intervención de los estibadores en su facebook sino que ya aprovechan para arremeter contra los responsables de la Autoridad Portuaria por la falta de mantenimiento en el puerto de Cádiz y afirman que el muelle está en un estado lamentable: "Un pavimento tercermundista, baches, parches que son trampas para quien transita por él. Llevamos años reclamando un espacio digno y seguro, pero, curiosamente, la dignidad solo parece importar si hay focos y cámaras. Para los conciertos, para la Copa Sail, el firme se renueva, se maquilla, se pinta. Se pintan las rayas para el camión de producción del concierto, pero no para el camión que lleva contenedores a Canarias, que es quien, a diario, hace que Cádiz sea un puerto real. ¿Será que los "señores de la Copa Sail" tienen más derecho a un suelo seguro que los trabajadores que, los 365 días del año, mantienen viva esta infraestructura?", se preguntan los trabajadores de la estiba en su muro de Facebook.

"El puerto es para los barcos, las vías son para los trenes, los aeropuertos son para los aviones… y las casas, aunque ya no lo parezca, deberían servir para vivir y no para especular. La seguridad y el normal desarrollo de la operativa portuaria son innegociables". Con esto, los estibadores lanzan una advertencia a la autoridades tanto portuarias como locales y les advierten de que se podría estar dando una "negligencia consciente", de manera que "si algún día alguien cae, si un tobillo se quiebra, si una grúa se hunde en el firme agrietado que nadie arregló porque "no salía en la foto", no vengan con la cara de “no sabíamos nada. Lo sabían. Se les advirtió. Se les informó."