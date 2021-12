El puerto de Cádiz espera de 2022 un año de prepandemia con más de 340 cruceros

Ha sido un arranque de 0 a 100 km/h. El puerto de Cádiz recibía el pasado 21 de junio el primer crucero de la era post Covid y en sólo seis meses ha acumulado 128 buques turísticos y daba la bienvenida a unos 114.000 pasajeros.

Se ha pasado de la nada al todo. Se ha pasado de la total congelación del sector, con la total supresión y prohibición de los tráficos de cruceros, a arrancar con cifras de récord, sobre todo con un octubre que resultó histórico.

Y la tónica sigue. Y tanto es así que el año que se abrirá dentro de 17 días parece que arrancará con la fuerza de la era prepandémica y podrían alcanzase cifras que mantendrán a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en el grupo de cabeza dentro del sector de los buques turísticos en España.

Las cifras son aún provisionales y son estimaciones que habitualmente terminan tendiendo al alza, dado que muchas navieras, las que menos, no han reservado un hueco en Cádiz para los barcos de su flota. Aún así, según la web de la APBC, serán 295 los cruceros que tienen ya anunciada su visita a Cádiz a lo largo de los doce meses de 2022. A esta cantidad habrá que sumarle los atraques del fiel La Belle de Cadix, cuya previsión para el año venidero podría rondar entre las 40 y las 50 visitas. Esto provocaría que el 22 podría alcanzar la cifra de los 340 cruceros.2018 terminó con 334 buques de este tipo y 2019, con un leve retroceso, sumó los 315.

En cuanto a 2020, mejor olvidarlo, ya que el coronavirus dejó entrar en Cádiz a mediados de marzo el que sería el último crucero hasta la llegada del Mein Schiff en junio de 2021. Así, en las estadísticas de Puertos del Estado aparecen cifras que quedarán igualmente en los anales de la historia: 32 cruceros y 40.690 cruceristas.

Durante la pandemia el sector de los cruceros quedó inerte. Muchas navieras aprovecharon para llevar a desguace a muchos de sus barcos y otros muchísimos quedaron fondeados o atracados a la espera de la vuelta a la normalidad. Y eran muchos los que, en aquel entonces, se preguntaban si eso iba a ser posible algún día.

En los próximos doce meses se llevarán a cabo seis primeras escalas en el puerto

En una época en la que el contacto personal estaba casi penalizado era impensable que tres o cuatro mil personas volvieran a convivir dentro de un buque, con multitud de zonas comunes, y en rutas que iban tocando puertos de distintos países y expuestos al peligro de los contagios.

Pero las navieras supieron reaccionar. Tuvieron incluso más tiempo del deseado para diseñar una nueva forma de viajar en crucero que hiciera posible mantener unos estándares máximos de seguridad y siempre con planes alternativos para hacer frente a cualquier contagio a bordo.

Las cifras del puerto de Cádiz para el año que viene así lo demuestran. Son aún muy provisionales, pero la web de la APBC ya suma más de 340 atraques, incluyendo las del buque fluvial La Belle de Cadix, de manera que el puerto de Cádiz volvió a la normalidad casi desde el momento en el que entró por su bocana el Mein Schiff ese 21 de junio de 2021.

Vuelve la normalidad y, tanto es así, que abril, octubre y noviembre volverán a ser los meses con un mayor número de atraques, con 44, 50 y 38, respectivamente, lo que quiere decir que el sector no ha logrado aún romper con la estacionalidad y la primavera y el otoño siguen llevándose la palma.

Diciembre aún promete y días como el de hoy nos visitan dos grandes:el AidaStella y el Ventura, y aún restan la visita del viernes que viene del siempre atractivo Queen Elizabeth, además de otros cinco que redondearán diciembre, entre los que destaca la visita del gigantesco Iona, con sus 337 metros de eslora, o el Artania, que destaca no tanto por su longitud sino porque permanecerá atracado en la ciudad durante dos días consecutivos, algo que aumenta el impacto económico tanto en el puerto como en la ciudad.

En principio serán seis las primeras escalas que se prevén a lo largo de 2022. La primera será el 9 de febrero (Wonder of the Seas) y le seguirán el 2 de febrero (Silver Dawn), el 2 de mayo (Celebrity Edge), el 17 de julio (World Traveller), el 25 de octubre (Leonardo I) y, por último, el 19 de diciembre (Arvia).