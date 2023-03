El puerto de Cádiz se abre a la innovación

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) apadrinó este lunes en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz unas jornadas que bautizó como Innovación al servicio de la competitividad portuaria, en la que el eje fundamental versaba sobre la importancia de mirar al futuro y adaptarse a las nuevas tecnologías apoyadas en la innovación, investigación y emprendimiento.

Teófila Martínez, como presidenta de la APBC, destacó la oportunidad de la jornada ante “la necesidad de intensificar el esfuerzo en materia de innovación para poder así asumir y asimilar la revolución tecnológica y el impacto que esta está teniendo sobre los puertos y sus territorios”.

Tras recordar que la APBC ya aprobó el marco estratégico de puertos del Estado hasta el año 2030, siendo una de esas estrategias la innovación, la ex alcaldesa de Cádiz afirmó durante la apertura del acto que “nuestra intención es crear cultura de innovación y tomar un papel proactivo en el que nos impliquemos todos: desde la comunidad portuaria, los agentes económicos, sociales, tecnológicos, empresas, universidad”.

Para Teófila Martínez la innovación es “esencial para mejorar y garantizar la competitividad, fomentar el crecimiento económico, generar valor, estimular la creatividad y algo tan importante como impulsar el desarrollo sostenible”.

Tras la introducción de la presidenta de la APBC, que fue presentada por la responsable de Comunicación del puerto de Cádiz, Raquel Boy, tomó la palabra José Llorca, la persona que posiblemente sabe más sobre innovación y sobre lo que se ha venido a denominar proyecto Puertos 4.0, que es un carro en el que puerto que no se suba, puerto que se queda en la cuneta.

El que fuera presidente de Puertos del Estado en un momento en el que a Cádiz le hacía muchísima falta el apoyo del resto de puertos de España para sacar dinero para el futuro tren de La Cabezuela así como para tratar de impulsar el que en aquel entonces era un proyecto germinal de la nueva terminal de contenedores tiene claro que los puertos son como cualquier otro sector de la economía.

“Estamos en un período de revolución industrial”, destacó Llorca, con una serie de “tecnologías habilitadoras que se van a implementar en todas las fases y en todos los sectores de la economía”.

Por lo tanto, según José Llorca, los puertos no pueden ser ajenos para seguir siendo competitivos, y “quien no adopte esas tecnologías va a estar fuera del mercado. Van a cambiar muchas cosas y muchos de los negocios que a día de hoy son portuarios van a cambiar también”.

José Llorca explicó de la necesidad de que las nuevas tecnologías observen también como campos en los que desarrollarse los emprendedores relacionados con el sector de la logística y de los puertos.

“Puerto 4.0 es precisamente eso, enseñar cómo ayudar al emprendimiento a que superen lo que se denomina el valle de la muerte”, según Llorca.

El ex presidente de Puertos del Estado explicó que el “valle de la muerte” es cuando un proyecto aún no está desarrollado, por lo tanto los inversores privados aún no confían en él “porque no se ha prototipado en un entorno real y lo que estamos intentando con Puerto 4.0 es ayudar a los emprendedores, a las pequeñas startups, a las tecnológicas, a las spin off de las universidades para que vean en los puertos un ámbito de desarrollo para sus proyectos de negocio. Y les ayudamos con dinero precisamente a pasar ese valle de la muerte”

En cuanto a la respuesta que se está obteniendo por parte del emprendedor, Llorca destacó que ésta está siendo muy buena. Tanto es así que en las tres convocatorias que se han llevado a cabo se han presentado 750 proyectos “y estamos financiando ahora mismo 130”.

Robots que miden la calidad del agua o capaces de destrincar contenedores o containers reefers a los que no les hacen falta ni enchufarlos o drones que vigilan y mejoran la seguridad portuaria o nuevos sistemas para controlar por ejemplo las mercancías que van dentro de los contenedores no con rayos equis sino por ejemplo con unas técnicas de vapores lo que hacen es agilizar y mejorar la eficiencia en toda la cadena logística. Y esto hace que el puerto sea más competitivos.

Por otra parte, José Antonio González Florido, responsable de Negocios Digitales en el Territorio Sur de Telefónica, abordó también cómo es la innovación en el proceso logístico-portuario, coincidiendo con el resto de ponentes en el poder de los datos, la importancia de compartirlos y el interés de mirar hacia el futuro para proyectar desde el presente qué modelo de negocio se quiere alcanzar.

En una mesa de debate final, moderada por el director del Observatorio GUESS de emprendimiento e innovación universitaria de España, José Ruiz Navarro, participaron José Luis Rodríguez, director financiero de Total Maritime Solutions;Carmen Garrido, profesora de Tecnologías del Medio Ambiente y dirección en el Instituto de Investigación Marina (INMAR) de la UCA y Juan Miguel González-Aranda, Chief Technology Officer de Life Watch ERIC.