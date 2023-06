El puerto de Cádiz da un paso en firme para que la Punta de San Felipe deje de ser una zona de copas

La pelea que se registró este fin de semana en la Punta de San Felipe ha sido la gota que ha colmado el vaso. En la retina de todos los gaditanos de más de 30 años se encuentra el triste y desgarrador suceso acaecido en noviembre de 2004 en el que un grupo de jóvenes golpeó y apuñaló mortalmente al joven portuense Francisco Gamboa, que en aquel entonces, tenía 19 años.

Han sido muchos tumultos y broncas que, sumados a la escasa presencia policial, han convertido esta zona de Cádiz en un lugar no apto para todos los públicos.

Pero parece que ya este modelo de Punta de San Felipe, a caballo entre la zona de copas y el botellódromo tiene los días contados.

Y no ha sido una decisión tomada en caliente sino que ya el 10 de enero de este año, el BOE publicaba un anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en el que el ente presidido por Téófila Martínez informaba de que estaba tramitando la solicitud de la empresa Chiringuitour S.L de una concesión demanial “para la ocupación y explotación de los locales B, C, D, H, I, J, K, L y terraza anexa en el paseo Almirante Pascual Pery, enla dársena comercial de Cádiz, para la creación de una zona de servicio con destino a establecimiento de ocio y restauración”.

Todos estos locales están ahora mismo sin uso, de manera que el plan de esta empresa, con sede en la Plaza de Madrid, sería lograr una concesión que englobaría, entre locales y una terraza superior, ahora mismo utilizada para el botellón, que sumaría un total de 2.389 metros cuadrados, de los que 880 será construidos.

El Plan Especial del puerto de Cádiz se planteaba ya un cambio de uso para esta zona

Ya la propia APBC incluía en su plan especial el firme convencimiento de que había que trabajar para terminar de conformar el Paseo Almirante Pascual Pery, “convirtiéndolo en un espacio plenamente peatonal destinado al esparcimiento ciudadano”, tal y como terminará siendo una vez que el proyecto de Chiringuitour se convierta en una realidad.

Fuentes consultadas por este periódico confirman que este paso en firme no es más que el resultado coherente de una decisión tomada por el equipo de Dirección de la APBC, que tenía el firme convencimiento de que había que dar los pasos necesarios para que la Punta de San Felipe dejara de ser una zona de copas y un botellódromo para pasar a ser una zona de disfrute y de ocio diurno para todos los ciudadanos. Este nuevo espacio estará en total consonancia con el nivel que adquirirá esa zona de Cádiz en el momento en el que tenga en su entorno un hotel de cinco estrellas como el que está proyectado construirse allí.

Estas fuentes indican que el proyecto de Chiringuitour va en consonancia con el de la APBC, que ya tenía contemplada la necesidad de mejorar, como propietarios que son de la Punta de San Felipe, la zona para que allí no sólo haya actividad de noche, como hasta ahora, sino “que sea la avanzadilla de lo que desde ese punto de vista va a ser, como está contemplado en el plan especial, con espacios de ocio y restauración”.El proyecto de la APBC pasa por el derribo de un pequeño edificio existente en la zona en la que se instalará la empresa Chiringuitour, para abrir allí una plaza, cuyo proyecto está ahora mismo en los despachos de la APBC.

Se da la circunstancia de que Chiringuitour S.L. solicitó esta concesión de estos locales que no estaban concesionados y, tras un mes de exposición pública no apareció ninguna otra empresa que solicitara el uso de ese mismo espacio. De ahí que no fuera necesaria la convocatoria de ningún concurso pasándose así a la tramitación de la concesión de estos espacios a la citada empresa.

Ahora mismo, según la fuente consultada, Chiringuitour ha encargado ya el proyecto que tendrá que pasar luego por la APBC y por el Ayuntamiento de Cádiz, gestionado por el PP tras las últimas elecciones municipales.

Se pretende que este espacio se convierta en breve en la punta de lanza del proyecto que contempla el plan especial del puerto de Cádiz para que la Punta se convierta en un espacio con servicios de calidad y enfocados, no como hasta ahora para un ocio residual, sino que aporte calidad a la ciudad y que, a su vez, le aporte modernidad y nuevas oportunidades.