La Puerta de Tierra de Cádiz se cubre de verde

El jardín donde está el drago de la Puerta de Tierra se ha reforzado con nuevas especies.

El Ayuntamiento de Cádiz le está dando un notable vuelco a los jardines del frente de la Puerta de Tierra. Tras concluir los actos del Gades Romana, con un espectáculo callejero que se desarrolló en este acceso al casco histórico, el área de Parques y Jardines ha aprovechado la oportunidad para reformar todo este espacio verde.

En una primera fase se ha retirado la tierra de los jardines, ya en mal estado, y se ha repuesto con varias decenas de kilos de nuevo material que, en su momento, permitirá plantar más flores. Pero a la vez se ha aprovechado la oportunidad para hacer plantaciones de mayor porte, que desde esta semana dan una imagen más cuidada de todo el frente amurallado (pendiente ahora del alumbrado navideño).

Así, en las inmediaciones del drago (que a su vez se ha protegido para evitar daños en el mismo con el césped que lo rodea) se han plantado tres chamaerops humilis, conocida como la palmera enana, siendo también la única especie de palmera autóctona de la península ibérica, Igualmente, se han plantado en el mismo jardín dos cycas, una planta de lento crecimiento pero que cuando culmine, en décadas, podrá tener hasta seis o siete metros de alto.

La operación se ha completa con la plantación en cada lateral de la fuente de otras dos cycas.

En estos días, tras los fastos del Gades Romana, se ha repuesto en este jardín el báculo con el sistema de proyección de la fuente de la Puerta de Tierra.

En las inmediaciones del frente de Puerta de Tierra, está pendiente de una operación de mayor calado en los jardín del foso del Pelícano. Aunque periódicamente Parques y Jardines actúa en esta zona, lo cierto es que es un equipamiento urbano muy desaprovechado que necesita una actuación integral. El Ayuntamiento ya está trabajando en la instalación en el foso de un parque infantil, aunque sigue manteniendo el parque canino que provoca que los perros corran por todo el foso sin ningún control ni vigilancia.