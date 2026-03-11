El Puerta del Mar refuerza la seguridad del paciente en su Central de Esterilización

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha puesto esta semana en marcha un nuevo sistema de trazabilidad automatizada en su Central de Esterilización. Esta es una herramienta tecnológica clave que permitirá controlar de forma integral todo el ciclo del material sanitario reutilizable, desde su recepción tras el uso clínico hasta su nueva puesta a disposición en condiciones óptimas de seguridad.

En concreto, se trata de un software que registra de forma informatizada todos los procesos del ciclo de esterilización, desde la recepción del instrumental quirúrgico y hospitalario, hasta su salida esterilizado o procesado en la central. Así, controla cada fase de la esterilización (lavado, empaquetado, carga y descarga de esterilizadores, almacén, informes, etcétera) mediante una etiqueta con código de barras para el seguimiento bidireccional del instrumental, eliminando procesos en papel y mejorando así la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y el cumplimiento normativo.

La implantación de este sistema supone un avance significativo en la calidad asistencial y en la seguridad del paciente, ya que garantiza el seguimiento individualizado de cada instrumental quirúrgico y sanitario, registrando de manera automática todas las fases del proceso de limpieza, desinfección, esterilización, almacenamiento y distribución.

La Central de Esterilización desempeña un papel fundamental en el funcionamiento diario del hospital, al garantizar que todo el material utilizado en procedimientos clínicos y quirúrgicos se encuentre en condiciones óptimas. Gracias a esta nueva trazabilidad, eleva la eficiencia de los procesos, minimiza riesgos, optimiza tiempos de respuesta y asegura el cumplimiento estricto de la normativa vigente y de los estándares de calidad más exigentes en el ámbito sanitario; la incorporación de esta tecnología permite, además, disponer de información precisa y en tiempo real, facilitando la toma de decisiones y la mejora continua de los procesos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de modernización y digitalización de los servicios de apoyo clínico, apostando por soluciones innovadoras que refuercen la seguridad, la transparencia y la capacidad de análisis de la actividad asistencial. Con esta implantación, el Puerta del Mar reafirma su compromiso con la excelencia asistencial, la seguridad del paciente y la innovación tecnológica, consolidándose como un centro de referencia en la aplicación de soluciones avanzadas al servicio de la salud. Actualmente, se está trabajando para la próxima implantación en el Hospital San Carlos de San Fernando.