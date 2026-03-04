El PSOE pide las cuentas de Cádiz Romana "por tercera vez"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha informado de que su formación ha vuelto a registrar, por tercera vez, una solicitud por escrito exigiendo un informe detallado sobre el balance económico del evento Cádiz Romana. Esta celebración, enmarcada en el programa municipal Orgullos@s de nuestra Historia, tuvo lugar entre el 19 y el 28 de septiembre de 2025 y, medio año después, el equipo de gobierno de Bruno García sigue sin facilitar las cifras reales de gasto.

Torres ha recordado que el PSOE solicitó esta información por primera vez en octubre de 2025, pocos días después de finalizar el evento. Ante el silencio administrativo por parte del equipo de gobierno, los socialistas reiteraron la petición en diciembre de 2025. “Es muy extraño y preocupante que tengamos que reclamar estos datos por tercera vez. El alcalde debe entender que no puede gestionar el dinero de los gaditanos sin dar explicaciones”, ha aseverado el portavoz.

Desde el grupo municipal socialista advierten que este modo de actuar de Bruno García ya es una práctica habitual. Óscar Torres ha recordado lo ocurrido con la edición de Cádiz Fenicia, celebrada hace dos años dentro del mismo programa. En aquella ocasión, el PSOE tuvo que esperar nueve meses para recibir un informe que, además, llegó incompleto. “En aquel informe de ‘Cádiz Fenicia’ faltaban gastos clave que demostraban que la información facilitada inicialmente era incorrecta. Al final, el propio Bruno García tuvo que reconocer que se había gastado más del doble de lo presupuestado”, ha señalado Torres.

Para la edición de Cádiz Romana, el presupuesto inicial anunciado era de 350.000 euros, la misma dotación que teóricamente tenía la edición fenicia en su inicio. “Desconocemos cuánto ha costado finalmente Cádiz Romana a las arcas municipales; si se han ajustado a lo previsto o si, de nuevo, nos encontramos ante un sobrecoste oculto que el alcalde no quiere reconocer”, ha cuestionado el portavoz socialista.

Óscar Torres ha querido dejar claro que el PSOE no cuestiona la pertinencia de eventos que pongan en valor la historia y el patrimonio de la ciudad, pero sí la gestión opaca de los mismos. “No estamos en contra de este tipo de iniciativas, pero requieren una mejor organización y una gestión más rigurosa. La ciudadanía tiene el derecho a saber en qué y cómo se gasta el alcalde su dinero. El oscurantismo y la falta de transparencia de Bruno García son una falta de respeto a los gaditanos y a la labor de fiscalización de la oposición”, ha concluido.