El PSOE local de Cádiz quiere importar el modelo de gestión de Patricia Cavada en San Fernando

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, y el secretario general de la agrupación local, José Ramón Ortega, han mantenido un encuentro de trabajo con la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, para compartir estrategias de gestión pública y analizar los modelos que están transformando con éxito la ciudad vecina y su posible implantación futura en Cádiz.

Durante el encuentro, los tres representantes socialistas han analizado el hito de la municipalización del Servicio de Ayuda a Domicilio en San Fernando. Óscar Torres ha defendido que la gestión directa desde lo público es "la mejor opción posible" tanto para la calidad asistencial de los usuarios como para las condiciones laborales de las trabajadoras. "San Fernando ha demostrado que, con voluntad política, se puede rescatar un servicio esencial de las manos privadas. Es la senda que el PSOE de Cádiz lleva años exigiendo y en la que Bruno García debería empezar a trabajar de inmediato en lugar de mirar hacia otro lado", ha señalado el portavoz.

Por otra parte, la movilidad ha sido otro de los asuntos a tratar, coincidiendo con la reciente puesta en marcha de la gratuidad total del autobús urbano en San Fernando desde este 1 de enero. Torres ha contrapuesto esta apuesta por el transporte público con la situación "deficiente y precaria" que vive Cádiz, “con autobuses obsoletos que sufren averias constantes”. El portavoz socialista ha recordado que el alcalde de Cádiz, Bruno García, se acerca al final de su mandato sin haber cumplido una de sus principales promesas electorales en esta materia: la licitación del nuevo contrato del servicio de autobuses.

Asimismo, en materia de movilidad también se ha señalado la necesidad de impulsar en Cádiz diferentes bolsas de aparcamiento en puntos estratégicos para facilitar el aparcamiento en la capital, “es una necesidad urgente y real para Cádiz, especialmente para aliviar los graves problemas de estacionamiento”. En esta línea, Torres ha puntualizado que esta medida debe ir siempre acompañada de una mejora sustancial en el servicio de transporte urbano, “la persona, frente al vehículo, debe ser el centro de las políticas de movilidad, por eso la excelencia en el transporte público debe ser una prioridad”.

"Podemos comprobar cómo en ciudades que están a pocos kilómetros se gestiona con valentía y mirada larga; Bruno García gestiona desde la inercia y el incumplimiento", ha aseverado Óscar Torres, quien ha reafirmado el compromiso del PSOE de Cádiz por seguir importando soluciones que mejoren la calidad de vida de los gaditanos y gaditanas frente a un equipo de Gobierno que "carece de impulso y de capacidad de gestión".

“En aquellas ciudades dónde gobierna el Partido Socialista, como es el caso de San Fernando, las promesas se convierten en realidades y ese el compromiso que traslado para nuestra ciudad” ha concluido Torres.