El PSOE exige en Cádiz "conocer los proyectos del Parque del Cementerio, la avenida de Astilleros y las Puertas de Tierra"

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha denunciado la "absoluta falta de información y la aparente parálisis" en la gestión de los tres grandes proyectos de ciudad que debían financiarse con el crédito de 27 millones de euros, justo cuando se cumple un año de su aprobación en el Pleno. Por este motivo, el PSOE llevará una moción a la próxima sesión plenaria para instar al equipo de gobierno a que "publique detalladamente los tres proyectos por los que fue solicitado el crédito bancario" en el plazo máximo de un mes.

El portavoz socialista recordó que el Pleno aprobó en octubre de 2024 la concertación de esta operación de crédito destinada a la ejecución de tres actuaciones de gran calado: la construcción del futuro Parque del Cementerio, la reurbanización integral de la avenida de Astilleros y la rehabilitación del frente de las Puertas de Tierra.

Óscar Torres ha subrayado que el grupo municipal socialista votó a favor de dicho crédito, que facilitaría la viabilidad financiera los proyectos al considerarlos beneficiosos para el interés general de Cádiz, “pero esa lealtad está siendo correspondida con opacidad e inacción".

Transcurrido exactamente un año, la situación, según el portavoz, es "inadmisible". "A día de hoy, existe una absoluta falta de información sobre estas inversiones. No tenemos constancia pública del estado de redacción de los proyectos técnicos, ni existe un cronograma cierto y detallado para la ejecución de ninguna de las tres actuaciones", ha criticado Torres, “lo único que conocemos es algún detalle sobre la futura rehabilitación de las Puertas de Tierra y nos hemos enterado a través de la prensa”

Para el líder socialista, "esta ausencia de transparencia en la gestión de una operación de endeudamiento de tal magnitud genera una lógica incertidumbre" entre los gaditanos y gaditanas. "Va en contra de los principios más básicos de buena administración y rendición de cuentas que deben regir la actuación pública", ha añadido.

"El equipo de gobierno no puede esconder en un cajón tres proyectos vitales para la transformación de Cádiz que cuentan con 27 millones de euros aprobados y adjudicados desde diciembre de 2024", ha insistido Óscar Torres. Por todo ello, la moción socialista exigirá al gobierno local que, en el plazo máximo de un mes, publique y ofrezca todos los detalles de los tres proyectos.