El PSOE destaca a Cádiz como “una de las ciudades más beneficiadas por el 2% cultural del gobierno de España”

El secretario general del PSOE gaditano, José Ramón Ortega, ha celebrado la concesión de más de 725.000 euros del programa 2% Cultural por parte del Gobierno de España para la rehabilitación de las torres de la Catedral de Cádiz. Una ayuda que, a su juicio “demuestra que Cádiz capital está, una vez más, en la agenda del Gobierno de España”.

De hecho, entiende Ortega que los más de 700.000 euros para la Catedral “refuerzan a Cádiz como una de las ciudades más beneficiadas por el 2% cultural del Gobierno de España”. Y compara estas ayudas que está recibiendo la ciudad en las últimas convocatorias del 2% cultural (que en la anterior convocatoria apoyaron también las obras en la cubierta de Santa Cruz y la rehabilitación del Baluarte del Orejón, y más atrás en la Casa del Carnaval) con la “parálisis absoluta” de la Junta de Andalucía, con el “silencio cómplice” del alcalde.

“Mientras que el Gobierno de España invierte más de 725.000 euros en nuestra ciudad y ejecuta actuaciones clave en Cádiz, la Junta de Andalucía tiene sus proyectos paralizados y se dedica a la venta de suelo público”, denunció Ortega, recordando que proyectos como el nuevo hospital, la Ciudad de la Justicia o la rehabilitación de Valcárcel “están completamente olvidados por el gobierno autonómico del PP”.

“Y lo más grave es que tenemos un alcalde que justifica y es cómplice de este castigo a nuestra ciudad, porque desde el primer momento ha preferido poner por encima de Cádiz la presidencia provincial del partido popular que ostenta”, concluía Ortega.