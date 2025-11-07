El PSOE denuncia el total abandono del parking de Santa Bárbara por parte del Ayuntamiento de Cádiz

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha vuelto a denunciar el “total abandono” que sufre el aparcamiento de Santa Bárbara, una situación que se ha vuelto “insostenible” para los usuarios y vecinos de la zona.

El portavoz socialista ha señalado varios de los graves problemas que evidencian la “absoluta dejadez” del equipo de gobierno: el “oscurantismo” en la adjudicación de plazas, la “lamentable” falta de mantenimiento en los accesos y los recientes incidentes de vandalismo que están sufriendo los vehículos.

En primer lugar, Torres se ha hecho eco de las quejas recibidas por parte de vecinos que intentan acceder a una de las plazas que quedan libres en el parking. “Nos trasladan su frustración porque es imposible conocer el procedimiento de adjudicación”, ha explicado. “Cuando un vecino pregunta cuál es la lista de espera o qué criterios se siguen no hay respuestas claras. De hecho, en algunos casos los responsables del aparcamiento indican que existe lista de espera, pero en otros dicen los contrario. Es un oscurantismo intolerable”.

A esta grave falta de transparencia se suma la “desesperación” de los actuales usuarios ante los incidentes que están sufriendo sus vehículos. “Es lamentable que los usuarios estén denunciando arañazos en sus coches, ruedas pinchadas o incluso la aparición de clavos en el suelo”, ha relatado Torres. “La gente paga por un servicio y lo mínimo que espera es seguridad, no encontrarse su coche destrozado. El Ayuntamiento no puede mirar para otro lado ante estos actos vandálicos”.

Finalmente, el portavoz socialista ha recordado que esta situación no es nueva, de hecho los socialistas ya han denunciado en ocasiones anteriores el estado de abandono, insalubridad y falta de seguridad de los accesos peatonales, “pero Bruno García sigue sin actuar y sin buscar soluciones para este problema”.

Para finalizar, Óscar Torres ha exigido al equipo de gobierno que “aclare de forma inmediata y pública” el protocolo de adjudicación de las plazas vacantes, y que tome “medidas urgentes” para garantizar el mantenimiento de las instalaciones y la seguridad de los vehículos de los usuarios.