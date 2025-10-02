El PSOE de Cádiz denuncia "el abandono" del barrio de Loreto

El portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, la concejala Rosario Tey y el secretario general del PSOE de Cádiz, José Ramón Ortega, han mantenido un encuentro con el presidente de la Asociación de Vecinos Campo de la Aviación de Loreto, Francisco Orellana, para abordar el estado del barrio y recoger sus principales reivindicaciones, centradas en la falta de limpieza, el deficiente mantenimiento urbano y los graves problemas de aparcamiento que sufren los residentes en determinados momentos.

Los representantes socialistas han denunciado el “abandono” que padece el barrio por parte del equipo de gobierno y han exigido soluciones urgentes a unas demandas “justas y básicas” para garantizar la calidad de vida de los vecinos.

Entre las quejas prioritarias, Orellana ha trasladado la necesidad de un refuerzo inmediato en los servicios de limpieza y un plan de mantenimiento urbano que atienda unas calles y plazas “visiblemente deterioradas” ya que las soluciones que se han planteado por el equipo de gobierno son “claramente insuficientes y prácticamente no se han notado en las mejoras del barrio”, ha puntualizado Torres.

Asimismo, la durante la reunión se ha puesto sobre la mesa "el caos" que se genera en el barrio los días de eventos y partidos en el estadio Nuevo Mirandilla. “Cientos de vehículos invaden las zonas de aparcamiento regulado para residentes sin que haya un control policial eficaz que lo impida. El resultado es que la gente del barrio, que tiene su tarjeta de residente, no tiene dónde aparcar”, ha advertido Óscar Torres.

Otro de los puntos clave ha sido la posibilidad de reabrir la bolsa de aparcamiento habilitada en el solar donde se construirá el futuro residencial del Grupo Q. “Ese aparcamiento fue una solución temporal que funcionó durante el verano de 2024, se cerró y lleva un año inutilizado, mientras las obras no han comenzado y los vecinos de Loreto y Puntales siguen sufriendo una falta de espacio enorme”, ha señalado el portavoz socialista.

Óscar Torres ha criticado la “inacción” del gobierno municipal y le ha exigido Bruno García medidas concretas para revertir el abandono que sufre el barrio de Loreto.