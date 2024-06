El PSOE de Cádiz critica que la Casa del Carnaval siga con obras de mantenimiento pendientes

Cádiz/Desde el grupo municipal socialista llevan meses reclamando diferentes arreglos de mantenimiento en la Casa del Carnaval, “han tardado ocho meses en reparar unos aseos y un año sin que se haya puesto en funcionamiento el aire acondicionado”, ha lamentado el concejal del PSOE, José Ramón Ortega.

Para el edil, el abandono que está sufriendo esta instalación municipal respecto a su mantenimiento es total, y ha exigido al equipo de Gobierno celeridad en estas laborales, sobre todo teniendo en cuenta que es un espacio de interés turístico y cultural. “Arreglos del día a día no pueden esperar a la tramitación de un pliego”, ha afirmado José Ramón Ortega, que ha añadido que se trata de “gestionar” para no tardar varios meses en arreglar unos aseos o poner en funcionamiento el aire acondicionado.

Ortega ha puesto sobre la mesa el hecho de que se ha suprimido el proyecto de cafetería en la Casa del Carnaval y que no se sabe nada de la tienda, “y ni hablemos sobre conocer qué usos le van a dar a las salas que se encuentran vacías”. “El Carnaval es cultura y es patrimonio de nuestra tierra” motivo por el que se merece “un trato mucho más cuidadoso y una mejor gestión” por parte de la Delegación de Carnaval y Fiestas del Ayuntamiento, ha señalado el concejal, que se ha preguntado si esto no será más que la consecuencia de que el alcalde y su equipo no tiene un proyecto definido sobre qué quieren hacer en la Casa del Carnaval para ponerla en valor y dotarla de un contenido de interés y con programaciones variadas.

Para finalizar, Ortega ha advertido que la Casa del Carnaval se está convirtiendo en “un edificio administrativo” debido al traslado de empleados municipales a salas que deberían estar disponibles con una programación que ponga en valor una de las principales fiestas de Cádiz, como es el Carnaval.