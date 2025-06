El PSOE de Cádiz advierte que la ampliación de horarios de socorrismo no está garantizada para el próximo verano

Cádiz/El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, José Macías, ha criticado que, de nuevo, el equipo de Gobierno haga “anuncios vacíos” sobre temas de especial relevancia, como es el caso del servicio de socorrismo de las playas de la capital gaditana.

En concreto, Macías ha explicado que durante el transcurso del consejo de administración de la sociedad municipal Cádiz 2000, encargada de la gestión de las playas de la ciudad, el concejal responsable, José Carlos Teruel, ha reconocido que “aún no están las cuentas hechas” sobre la ampliación del servicio de socorrismo para el próximo verano. “No se puede hacer un anuncio de cara a la galería como respuesta a unos graves incidentes en las playas de Cádiz en los últimos días y, 48 horas más tarde, resulta que no está nada garantizado”, ha incidido el edil socialista.

“El alcalde y su equipo no pueden seguir gobernando a golpe de titular y anuncios, sin que haya nada detrás”, ha lamentado José Macías, “y menos aún cuando estos anuncios vienen a raíz de problemas de seguridad en nuestras playas”.

Macías ha pedido “más prudencia y más gestión”. “La ampliación del horario del servicio de socorrismo en temporada baja y media es necesaria, de hecho así lo hemos solicitado desde el PSOE en varias ocasiones; lo que no es de recibo es que el concejal del PP defendiese esta misma postura cuando estaba en la oposición y a pesar de llevar ya tres veranos gobernando no haya hecho nada aún al respecto”, ha aseverado el edil socialista, “solo ha sido capaz de hacer un anuncio para desviar el debate, pero hoy ha reconocido en el propio consejo de administración de Cádiz 2000 que aún no están las cuentas hechas. Lo menos que se espera de un cargo público es que sea prudente. Primero tendría que haber confirmado que Cádiz 2000 podrá asumir el coste de la ampliación de horario y luego anunciarlo”, ha concluido Macías.