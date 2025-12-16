El PSOE exigirá a Bruno García en el Pleno de Cádiz medidas "efectivas" para frenar la despoblación

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha anunciado que su formación ha presentado una moción para el Pleno del próximo 18 de diciembre centrada en uno de los principales problemas estructurales que amenaza el futuro de la capital: la despoblación. Torres ha calificado la situación de "insostenible" tras conocerse los últimos datos que confirman que la tendencia no solo no se revierte, sino que se consolida.

El portavoz socialista ha puesto sobre la mesa las cifras más recientes, que señalan la pérdida de alrededor de 1.000 habitantes durante el año 2024. "Estamos ante una crisis demográfica profunda ante la que, hasta la fecha, el equipo de gobierno no ha articulado ninguna respuesta institucional efectiva", ha denunciado Torres.

Desde el PSOE advierten que, de esta manera, la ciudad se aproxima de manera peligrosa a la cifra de los 100.000 habitantes. Torres ha explicado que bajar de este umbral no es solo un dato simbólico, sino que "supondría una fuerte pérdida de ingresos para las arcas municipales al disminuir la Participación en los Tributos del Estado, lo que tendría una repercusión directa y negativa en la calidad de los servicios públicos que reciben los gaditanos".

Torres ha recordado que en los últimos 30 años, la ciudad ha disminuido su población de forma preocupante. "Desde 1995 hasta este 2025, Cádiz ha perdido 45.000 habitantes. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del desastre, esta cifra de pérdida de población iguala a los índices de la llamada España vaciada", ha sentenciado.

Desde el grupo municipal socialista lamentan que, cuando se está cerca de cumplir el tercer año de mandato de Bruno García, la realidad es incontestable, “no se ha puesto en marcha ni una sola medida efectiva para luchar contra la despoblación, los datos lo demuestran porque la sangría demográfica continúa”.

"No podemos permitir que Cádiz continúe esta deriva. Instamos al alcalde a poner en marcha, de una vez por todas, iniciativas efectivas y reales que detengan esta continua pérdida de población", ha concluido Torres.

La propuesta socialista, que se debatirá en el Pleno ordinario de diciembre, busca un compromiso firme y urgente por parte del Ayuntamiento para implementar medidas que fijen la población al territorio para que los gaditanos y las gaditanas no se vean forzados a salir de su tierra.