El PSOE exige al alcalde de Cádiz que “ponga fin al caos del aparcamiento regulado"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha exigido al alcalde, Bruno García, que "asuma su responsabilidad y plantee soluciones reales al caos que su propio gobierno ha generado con la nefasta organización del aparcamiento regulado". Estas declaraciones viene a raiz de las "innumerables quejas" de ciudadanos en diferentes zonas de la ciudad por una planificación que, “lejos de resolveren la medida de lo posible los problemas de aparcamiento, los está multiplicando”.

Torres ha recordado que cuando el Partido Popular estaba en la oposición, se opuso a la implantación del aparcamiento regulado, “y ahora que gobierna se ha lanzado a pintar las calles con zonas verdes y naranjas sin ninguna organización ni planteamiento que piense en el beneficio del ciudadano". Para el portavoz, esta gestión errática es la prueba de la "absoluta falta de proyecto y de los bandazos constantes" del gobierno municipal.

El portavoz socialista ha criticado que el equipo de Gobierno intente eludir su deber, dejando la responsabilidad en manos de las asociaciones de vecinos. "Es inaudito que el Ayuntamiento pida a las entidades vecinales que realicen consultas populares para decidir sobre la regulación del aparcamiento, cuando ni tienen la competencia ni los medios para hacerlo. Gobernar es tomar decisiones y gestionar, no pasarle el problema a los demás", ha señalado Torres.

Esta mala planificación está provocando, además, un grave "efecto frontera" entre barrios. "Nos encontramos con una circunstancia complicada para los vecinos: los barrios que aún no tienen zona de aparcamiento regulado están sufriendo una presión de los vehículos de los barrios cercanos que sí la tienen. Esto genera que haya zonas con plazas de aparcamiento vacías en unos barrios, mientras vecinos que residen a pocas calles de distancia no pueden aparcar en ellas. Es un completo despropósito", ha denunciado Torres.

Como ejemplo de la "desidia" del gobierno del PP en materia de aparcamiento, el portavoz ha señalado "el caso escandaloso del barrio de Segunda Aguada". Se trata de una zona con un grave problema de aparcamiento por su alta densidad de población, que ve cómo el parking municipal de Hermanas Mirabal, con 90 plazas, sigue cerrado. "Son 90 plazas que aliviarían la presión del barrio y que permanecen inutilizadas a pesar de las innumerables promesas del alcalde sobre su inminente apertura", ha afirmado.

Por todo ello, desde el PSOE han exigido al alcalde que “plantee soluciones a los graves desajustes que está acarreando la mala puesta en marcha del sistema de aparcamiento regulado en la ciudad y planifique de tal manera que resulte beneficioso para los vecinos y vecinas", ha concluido Óscar Torres.