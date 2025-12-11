Las pruebas del tren de la Cabezuela avalan su puesta en servicio y abren una nueva etapa logística para la Bahía de Cádiz

La conexión ferroviaria de La Cabezuela-Puerto Real ha dado un paso decisivo tras confirmarse que los ramales interiores ya han superado las verificaciones de fiabilidad necesarias antes de entrar en servicio. Durante la madrugada del miércoles, técnicos de la Autoridad Portuaria realizaron los desplazamientos reglados para comprobar el comportamiento de la infraestructura en condiciones reales, utilizando una locomotora operada por Renfe. El resultado ha sido plenamente favorable y deja la instalación lista para afrontar su integración definitiva con la línea general a través del ramal 406, la vía que enlaza con el campus universitario. Aunque la nota oficial se limita a constatar el cumplimiento de los protocolos exigidos por la normativa ferroviaria, lo ocurrido tiene un alcance mucho mayor para el tejido económico que lleva más de dos décadas reclamando esta conexión.

Los ensayos nocturnos abarcaron la totalidad del nuevo trazado, que discurre por las vías interiores del muelle y suma casi cuatro kilómetros. Se realizaron diferentes pasadas a velocidades controladas con el objetivo de medir la respuesta de cada tramo, especialmente en los puntos de cruce y en las intersecciones más sensibles. El informe técnico avala que tanto los tiempos de recorrido como el comportamiento del material rodante se ajustan a lo previsto para la futura explotación de este corredor logístico. En la práctica, esto significa que La Cabezuela podrá recibir y operar trenes de gran longitud, hasta 750 metros en el muelle Sur y unos 500 metros en el muelle Oeste, una capacidad que coloca a la dársena en un nivel competitivo que no había alcanzado hasta ahora.

Este hito se suma a lo que hemos ido contando en Diario de Cádiz en los últimos meses. Cada avance en las pruebas del tren ha sido seguido con expectación por las empresas instaladas en el polígono, que ven en este enlace una herramienta necesaria para garantizar su crecimiento. No es casual que desde compañías como Dragados Offshore o PTP Group se haya subrayado en reiteradas ocasiones que disponer de un acceso ferroviario fiable es clave para manejar cargas pesadas, reducir la dependencia exclusiva del transporte por carretera y mejorar los plazos de distribución. Para ellas, el tren no es solo una mejora técnica sino un elemento estratégico. Y esa misma percepción se extiende al resto de firmas que desarrollan su actividad diaria en la zona.

Las pruebas se hicieron al principio con una maquinaria para comprobar que el trazado aguanta el peso. Las pruebas han sido satisfactorias de manera que el tren está algo más cerca ya de La Cabezuela / Julio González

Ahora hay tren pero no hay espacio en La Cabezuela

Durante años, la ausencia de esta infraestructura ha sido un lastre evidente. Empresas interesadas en instalarse en Cabezuela descartaron hacerlo porque el tren nunca llegaba, una situación difícil de justificar en un entorno industrial que aspiraba a competir en igualdad de condiciones con otros puertos españoles. Ese retraso ha tenido consecuencias palpables y, en cierta medida, irreversibles. Porque ahora que el enlace por fin está listo para entrar en servicio, el polígono apenas dispone de espacio para atraer nuevos proyectos. El éxito presente convive así con la sombra de una oportunidad perdida, algo que muchos empresarios recuerdan con frustración.

Aun así, el horizonte que se abre es notable. Con el certificado de idoneidad ya cumplido, el puerto avanza hacia la puesta en marcha de un servicio que refuerza su competitividad futura y contribuye a sus objetivos de descarbonización, al permitir el traslado de mercancías por un medio más sostenible. La conectividad ferroviaria es un factor determinante para que Cádiz consolide su posición en la red logística nacional y pueda ofrecer a las empresas ubicadas en Cabezuela las mismas prestaciones que otros enclaves portuarios de referencia.

La comunidad portuaria llevaba más de veinticinco años esperando este momento. La superación de las pruebas no es un trámite técnico más. Es la señal inequívoca de que la transformación logística de Cabezuela está a punto de materializarse, con efectos directos en la competitividad de la industria local, en la capacidad de atraer carga y en la fortaleza del puerto como nodo estratégico de transporte. Lo que hoy se certifica con una locomotora recorriendo unas vías aún sin estrenar es, en realidad, la puerta de entrada a una etapa largamente perseguida por toda la economía de la Bahía.