El proyecto de Valcárcel no se verá afectado por los estudios arqueológicos

“Una duda menos”. Así resumió ayer el rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, el hecho de que las conclusiones de los estudios arqueológicos en el espacio del edificio Valcárcel supongan que el proyecto universitario de rehabilitación no se verá afectado. Al menos por esta causa, el regreso a Cádiz de Ciencias de la Educación no se verá ni parado, ni retrasado, ni aplazado, pues los restos que han encontrado los arqueólogos no son relevantes y pertenecen todos a la edad moderna, a la época de urbanización de este espacio de la ciudad. La propia Delegación de Cultura ha emitido ya la resolución que niega la necesidad de proteger los restos encontrados.

“Cuando estemos en disposición de solicitar la licencia de obra –dijo ayer Piniella–, será el momento de que Cultura haga las observaciones oportunas sobre las medidas arqueológicas necesarias durante la construcción. Ahora bien, de entrada, estos estudios no plantean problema arqueológico para, con el proyecto arquitectónico terminado y presentado a la Junta desde hace meses y con la garantía de financiación para su realización por parte de la administración autonómica y la licencia municipal, acometer la obra en el edificio. Una duda menos, por tanto, para un proyecto definido y necesario, que, aún complejo, sigue dando pasos adelantes para su materialización. Todos los que están en manos de la UCA desde luego”.

Estima por tanto Piniella que la UCA está “haciendo los deberes” respecto al proyecto de Valcárcel: “Realizamos en tiempo todo lo que está en nuestras manos, hacemos sin demora todas las tareas y responsabilidades que nos corresponden, somos los primeros en resolver los cuestionamientos que nos salen al paso. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para devolverle la vida a Valcárcel y para rehabilitarlo con fines universitarios como recogía el convenio de cesión firmado con la Diputación de Cádiz, propietaria del edificio, en diciembre de 2017”.

Y como ha hecho desde que ha tomado la responsabilidad de ser rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella repitió ayer la frase que, como él mismo reconoce, repite “como un mantra” en los últimos meses: “Valcárcel será una realidad si todos remamos en la misma dirección, rehuyendo conflictos y generando propuestas y soluciones desde la colaboración institucional y social. Es bueno para la UCA y, sobre todo y ante todo, es bueno para la ciudad de Cádiz”.

En su llamamiento, el rector fue también recordando los pasos que se han ido dando para lograr el regreso a la ciudad de la Facultad de Ciencias de la Educación, unos pasos que pidió no revertir y que, en sus palabras, se resumen en la cesión del edificio a la UCA por parte de la Diputación para actuar con él con fines universitarios; el proyecto básico, financiado con 700.000 euros por la Junta y entregado a la Administración autonómica para su estudio y financiación;el visto bueno al estudio de detalle por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio; la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz del estudio de detalla, y el apoyo social de la ciudad al proyecto, que Piniella personaliza en la plataforma Valcárcel Universitaria.