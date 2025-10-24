Protestas en el CEIP Carlos III: Un techo de paraguas para reclamar una sombra para el recreo

El alumnado y las familias del Colegio Público Carlos III de Cádiz han protagonizado una acción reivindicativa justo antes de entrar en la jornada escolar para reclamar al Ayuntamiento de Cádiz la instalación de algún tipo de sombra que alivie los recreos, que celebran con total exposición al sol. Para ello, más de un centenar de personas ha generado un techo gracias a los paraguas que han abierto y con el que han querido simbolizar la necesidad acuciante de sombra en las instalaciones. Todo ello coincidiendo con el Día Internacional de lucha contra el Cambio Climático.

Para la comunidad educativa, la morfología del edificio, en una antigua edificación militar en el centro, le aporta gran personalidad y una identidad única, pero obliga a que los descansos de los escolares se celebren en la azotea. Las consecuencias del cambio climático están trayendo la prolongación del verano y que cada vez haya más días de riesgo extremo de temperaturas altas o peligro por exposición a rayos UVA durante el calendario escolar. Así, el pasado curso hubo varias olas de calor que llevaron a la AEMET a activar la alerta amarilla o la naranja tanto en mayo como en junio, con temperaturas que superaron con creces los 30º en las horas centrales del día, que es cuando se celebra el recreo, exponiendo al alumnado a riesgos para la salud como golpes de calor o insolaciones.

El colegio ya había solicitado al Consistorio gaditano la instalación de algún tipo de sombra para la azotea, sin que se haya recibido ningún tipo de respuesta al respecto, y cada vez es más acuciante esta necesidad dada las temperaturas que se están registrando. En la misiva se explica que se es consciente “de las dificultades de instalación de este tipo de sistema en una ciudad como Cádiz, donde los fuertes vientos están a la orden del día”, aunque, continúa, se hace necesaria la instalación de esta solución “tal y como se ha hecho en otros colegios del casco antiguo”.

Esta acción reivindicativa se iba a celebrar en un principio en la azotea/patio del colegio en la hora del recreo, donde alumnado y profesorado iban a abrir los paraguas en señal de protesta, pero tras indicaciones de la Inspección de Educación de la Junta de Andalucía a la dirección del centro no fue posible el uso de las instalaciones en horario lectivo. A la concentración de hoy, se suma la recogida de firmas por parte de toda la comunidad educativa, de manera que se pueda complementar la solicitud con un amplio respaldo social de todas las personas, familias, implicadas en el funcionamiento del centro.