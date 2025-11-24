Una promotora construirá ocho viviendas en la calle Paco Alba, en pleno barrio de La Viña de Cádiz

En un momento en el que la demanda de viviendas, y por consiguiente su precio, se encuentra al alza, los promotores inmobiliarios rebuscan por todo Cádiz para encontrar oportunidades en donde poder construir nuevos pisos. Una zona en la que no es habitual que se produzcan este tipo de promociones es en el barrio de La Viña por la tipología de sus fincas y su propia configuración. Sin embargo, ya está en marcha en su corazón un nuevo proyecto de viviendas de obra nueva.

Esta se situará en el número 4 de la calle Paco Alba, una vía pequeña que une la calle Paz con Hermano Ignacio que se ha visto muy afectada por la infravivienda. En ella, la promotora Catándoles, S.L. pretende entregar ocho viviendas de uno, dos y tres dormitorios en el último trimestre de 2026. La rehabilitación de la finca la realizará la empresa Inarcla, Desarrolladores de Obras y Proyectos, mientras que Hispania Servicios Inmobiliarios se está encargando de su comercialización.

En los anuncios que ya se encuentran publicados en los portales inmobiliarios se señala que los pisos oscilarán entre los 50 metros cuadrados y los 84 metros cuadrados, con precios que van desde los 175.000 euros y hasta los 315.000 euros.

Entre las características de los inmuebles, una de los principales es que todos contarán con una terraza de uso privativo en la azotea, siendo un lugar privilegiado para disfrutar del sol en una ciudad como Cádiz. Además, dos de las viviendas contarán con un trastero interior.

También destacan las altas calidades en los materiales elegidos, siendo la solería, los alicatados y los sanitarios de la marca Porcelanosa. A esto hay que añadir otras comodidades como agua caliente sanitaria sostenible a través de termo aerotérmico, acabados de alta calidad, climatización por aire acondicionado a través de conductos o vídeo portero, entre otras.

Esta no es la única promoción que se encuentra en marcha en el barrio de La Viña, ya que la promotora Agata Homes está construyendo una promoción de nueva viviendas de uno y dos dormitorios en el número 6 de la calle Cristo de la Misericordia, situado en la esquina de la tradicional calle Virgen de la Palma.

La recreación de la fachada del número 6 de la calle Cristo de la Misericordia de Cádiz. / Idealista

Las superficies útiles van desde los 35,48 metros cuadrados hasta los 71,53, siendo los precios entre 236.000 euros y los 497.000 euros. Además, también cuenta con un local de 157 metros cuadrados a un precio de 500.000 euros.

La entrega de las viviendas está prevista para octubre de 2026.