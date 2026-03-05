'Entre lo prohibido y lo necesario', de Jesús Graván Sánchez, se presenta en La Lectora de Cádiz

La cafetería-librería La Lectora acogerá el próximo 5 de marzo a las 19:00 horas el acto de presentación del libro de poemas Entre lo prohibido y lo necesario, del autor Jesús Gravan Sánchez, publicado por la editorial, Talón de Aquiles.

El evento contará con la imprescindible presencia del escritor y periodista Juan José Téllez, quien acompañará al autor en una conversación en torno a la obra, sus claves temáticas y su contexto creativo.

La presentación estará a cargo del cantautor gaditano Fernando Lobo y contará además con la colaboración especial del actor Manuel Tallafé, que aportará su personal interpretación a algunos de los poemas del libro.

Entre lo prohibido y lo necesario propone un recorrido literario por los límites —a veces difusos— entre lo impuesto y lo inevitable, invitando al lector a reflexionar sobre los conflictos sociales que atraviesan nuestra realidad contemporánea. La obra se enmarca en una mirada crítica y comprometida, fiel al estilo de su autor.